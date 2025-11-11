Sinner sotto accusa, è successo a Torino: è bufera

Jannik Sinner è finito ancora una volta nella bufera: nessuno si aspettava potesse farlo proprio a Torino.

Jannik Sinner è arrivato a Torino con l’intento di bissare il trionfo dello scorso anno e chiudere nel migliore dei modi un 2025 che gli ha regalato grandissime soddisfazioni: su tutte la straordinaria vittoria a Wimbledon, la prima di sempre per un italiano. Una stagione, quella che ormai va a concludersi, dove però Sinner ha dovuto fare i conti anche con qualche delusione (le finali perse contro Alcaraz al Roland Garros e agli US Open) e con il periodo molto duro della squalifica per il caso Clostebol.

Sinner è approdato alle ATP Finals con la sua Audi RS6 ABT Legacy Edition, un auto di grande potenza che può contare su un motore V8 biturbo in grado di superare i 760 CV. In più questo eccezionale modello di Audi è caratterizzato dalla fibra di carbonio e da un’aerodinamica davvero molto accattivante.

I fan di Jannik sanno bene che il 24enne di San Candido ha una grandissima passione per le auto, specialmente per quelle ad alte prestazioni. Sinner possiede infatti anche una Ferrari 812 Competizione, senza dubbio uno dei gioielli della Casa di Maranello: basti pensare al motore V12 aspirato da 830 CV, oltre ovviamente ai tratti estetici che lasciano senza parole tutti i fan del Cavallino rampante (tra cui lo stesso Sinner).

Sinner ancora nel mirino, fan a pezzi: non glielo perdonano

Il fenomeno altoatesino ha poi avuto in passato anche l’Alfa Romeo Stelvio, un SUV sportivo che ha tutte le caratteristiche tipiche della grande tradizione del Biscione. In molti, tra i tifosi di Jannik, apprezzano questa sua predilezione per le auto sportive dalle grandi prestazioni; altri, invece, ritengono che Sinner abbia come unico obiettivo quello di accrescere la sua ricchezza.

Non a caso il campione azzurro viene spesso preso di mira per la sua residenza a Monte Carlo che gli consente di godere di vantaggi di natura fiscale. Ma non è tutto: gli ‘haters’, infatti, lo attaccano anche per la partecipazione al Six Kings Slam di Riad, un torneo dove non sono in palio punti ATP ma solo tantissimi soldi.

Sinner ha vinto anche questa edizione dopo quella passata e ha potuto così mettersi in tasca la bellezza di 6 milioni di dollari. Il guadagno complessivo di Jannik in questo 2025 ha già toccato i 20 milioni di dollari, ovvero circa 17,2 milioni di euro.