Sinner – Zverev, ribaltone alle Atp Finals: Jannik incredulo

Nuova partita della fase a gironi dell’Atp Finals di Torino 2025, in campo Jannik Sinner contro Alexander Zverv e ciò che sta accadendo è senza precedenti.

Un nuovo capitolo della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverv va in scena questa sera a Torino in occasione della fase a giro dell’app Finals 2025.

L’italino e il tedesco stanno vivendo nell’ultimo periodo una vera e propria serie di faccia a faccia, ultima delle quali la finale di Vienna che ha visto Jannik trionfare dopo un inizio match alquanto equilibrato.

il tedesco cerca dunque oggi l’ennesimo riscatto, una sorta di caccia infinita per questo campione per cui però non sembra mai arrivare il giorno della riscossa. Durante il secondo set però si è verificato l’inimmaginabile.

Miracolo Sinner nel secondo set

Il terzo gioco del secondo set ha fatto letteralmente tirare il fiato al pubblico di Torino e, dobbiamo ammetterlo, anche all’attuale numero due del mondo.

Jannik Sinner al servizio si trova in pochi istanti 0-40, con Sascha che, aiutato anche da un errore del campione azzurro, arriva a conquistare tre palle break di fila.

Non è però certo un caso che Jannik sia il numero due (spesso anche numero uno) al mondo e così, con due servizi vincenti e una con una prodezza in uscita, annulla tutte e tre le palle break, aggiudicandosi infine il game.

Il match così prosegue e al sesto gioco arriva il break di Jannik Sinner che, con una splendida palla corta di dritto, ipoteca o quasi la semifinale.

Dalla paura all’esultanza il passo è stato breve e non resta ora che attendere per capire come andrà a finire questo ennesimo scontro italo-tedesco, tenendo a mente che la vittoria di Auger-Aliassime fa si che per Jannik basti vincere questa partita, non conta se in due o tre set, per esser matematicamente qualificato per il penultimo atto, rendendo poco più che una formalità la terza giornata contro Ben Shelton. Ma si sa, Jannik ci tiene a finire questi giorni con un bottino più che pieno.