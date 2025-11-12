Trionfo Sinner, è ancora il numero uno: Alcaraz si è arreso

Il dato parla chiaro, non ci sono più dubbi: il numero uno è ancora Jannik Sinner, niente da fare per Carlos Alcaraz.

Saranno le ATP Finals di Torino a decretare chi, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, concluderà il 2025 da numero uno al mondo. Al momento in testa c’è l’italiano, ma il suo grande rivale spagnolo ha la possibilità di scavalcarlo se vince tutte e tre le partite del round robin o se arriva a giocarsi il torneo in finale, a prescindere dalle vittorie ottenute nel round robin.

Per Sinner è già una grande soddisfazione essere arrivato all’ultimo appuntamento della stagione con la corsa al primo posto ancora aperta. Non bisogna infatti dimenticare che Jannik è rimasto fermo per ben tre mesi a causa della squalifica inflitta per la nota vicenda Clostebol: un periodo in cui il 24enne di San Candido avrebbe potuto ottenere i punti necessari per chiudere il 2025 da numero uno del ranking anche prima delle ATP Finals di Torino.

Tuttavia c’è un’altra classifica dove Sinner può vantare un dominio incontrastato. Reputation Manager ha infatti rivelato quali sono gli sportivi che hanno una maggiore reputazione online: al primo posto c’è proprio il vincitore di Wimbledon 2025, in testa con un punteggio di 93,63 su 100.

Sinner numero uno, non c’è storia: dominio totale

Uno ‘score’ impressionante, quello di Jannik Sinner: basti pensare che il secondo classificato, vale a dire Marc Marquez, è distanziato di circa 47 punti. Il nove volte iridato, vincitore del Mondiale 2025 di MotoGP, ha infatti totalizzato 46,19 punti: dietro di lui troviamo Charles Leclerc, con 42,07 punti, che riesce a rimanere sul podio di questa speciale classifica nonostante i risultati con la Ferrari tutt’altro che esaltanti.

Dando uno sguardo ai rispettivi ‘imperi’ viene fuori come i guadagni di Sinner siano davvero impareggiabili. Solo nel 2025 Jannik ha portato a casa circa 13 milioni di dollari con i premi, mentre tra sponsor, bonus e royalties ha messo in tasca altri 50 milioni. E non è tutto: stando a quanto affermato da L’Economia del Corriere della Sera, infatti, Sinner genera un impatto sull’economia italiana superiore agli 8 miliardi di euro.

Per quanto riguarda Marquez, invece, tra il contratto con la Ducati e gli sponsor riesce a intascare circa 35 milioni di euro all’anno. Leclerc gli è subito dietro: il pilota monegasco percepisce circa 25 milioni di euro annui dall’accordo con la Ferrari, che arrivano intorno a 30 grazie ai bonus.