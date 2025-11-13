Infortunio Sinner, cala il gelo a Torino: addio alla finale con Alcaraz

Tutti coloro che sognavano anche a Torino una finale con Carlos Alcaraz rimarranno delusi: l’infortunio sbarra la strada a Jannik Sinner.

Lo spettacolo delle ATP Finals sta entusiasmando tutti gli appassionati di tennis. D’altronde quello in corso all’Inalpi Arena di Torino è il ‘torneo dei Maestri’, dove appunto si danno battaglia i migliori del mondo. I principali favoriti sono ancora una volta loro due, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dominatori di questa stagione che si chiuderà proprio con le ATP Finals.

In tantissimi sognano di vedere ancora una volta una finale tra i due fenomeni del tennis. Nel 2025 è già accaduto molte volte: basti pensare ai tornei del Grande Slam, dove Sinner e Alcaraz si sono sfidati tre volte su quattro in finale. Al Roland Garros e agli US Open l’ha spuntata lo spagnolo, mentre a Wimbledon ha trionfato l’italiano (primo storico successo di un azzurro sull’erba londinese).

Alcaraz ha poi sconfitto Sinner all’ultimo atto degli Internazionali BNL d’Italia e anche a Cincinnati, dove Jannik è stato costretto al ritiro per un malessere causato da un virus intestinale. Proprio questa sembra essere l’unica ‘variabile’ che può dare qualche speranza agli altri giocatori in campo alle ATP Finals: per raggiungere la finale e magari alzare il trofeo serve che almeno uno dei due campionissimi (o possibilmente entrambi) non sia nelle migliori condizioni.

Infortunio Sinner, cambia tutto a Torino: niente finale

La pensa così anche Paolo Bertolucci, ex tennista azzurro vincitore di 18 titoli ATP in carriera (6 in singolare e 12 in doppio): Sinner e Alcaraz sono “nettamente favoriti” anche a Torino, ma può bastare un “piccolo problemino fisico“ per ribaltare lo scenario e dare possibilità di vittoria agli altri.

“Basterebbe un intoppo di qualche tipo, per cui Zverev può battere sia Alcaraz che Sinner, perché è il numero 3 del mondo, non il numero 118 – le parole di Bertolucci all’Adnkronos – Ma bisogna che Sinner o Alcaraz quel giorno lì abbiano un rendimento inferiore rispetto all’abituale“.

Un’ipotesi remota ma non impossibile: Sinner, in questa stagione, ha avuto qualche problema fisico e lo stesso vale per Alcaraz, recentemente sconfitto al primo turno del Masters 1000 di Parigi da Cameron Norrie. D’altronde siamo ormai a fine anno e la stanchezza si fa sentire anche per Sinner e Alcaraz: i due migliori al mondo sono anche loro esseri umani.