Rabbia Sinner, ora è davvero troppo: sfogo durissimo

I fan di Jannik Sinner non si aspettavano uno sfogo così duro dopo l’ennesimo attacco ricevuto: non ne poteva davvero più.

Jannik Sinner riesce sempre a mostrare molta tranquillità e serenità anche di fronte alle critiche più accese. Il numero 2 al mondo ne ha dato ampia dimostrazione nelle ultime settimane in cui è stato preso di mira per la sua decisione di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis in programma nei prossimi giorni a Bologna.

Sinner, nonostante gli attacchi ricevuti più parti, ha ribadito di accettare tutte le critiche ma al tempo stesso di andare avanti per la sua strada, conscio che la decisione presa assieme al suo staff sia la più giusta. Jannik ha infatti spiegato che terminare con una settimana di anticipo una stagione dura come quella che sta finendo (dove è stato anche fermo per tre mesi a causa della vicenda Clostebol) gli consentirà di effettuare una preparazione migliore per farsi trovare subito al meglio già agli Australian Open.

Ma non è solo la Coppa Davis l’argomento utilizzato per attaccare il 24enne di San Candido. Di tanto in tanto viene tirato fuori proprio il caso Clostebol, nonostante Sinner abbia scontato i tre mesi di squalifica in seguito al patteggiamento con la WADA. Non sono passate inosservate le parole di Novak Djokovic di qualche giorno fa: l’ex numero 1 al mondo ha infatti affermato che quella vicenda seguirà Sinner “come una nuvola” per tutta la sua carriera, proprio come quella del Covid seguirà lui.

Rabbia Sinner, si è davvero stufato: la replica è virale

“Se fosse stato il numero 500 al mondo sarebbe stato squalificato – ha poi aggiunto Djokovic – Sono rimasto colpito dalla mancanza di trasparenza, dall’incoerenza. La comodità di una sospensione tra gli Slam, così da non perdersi nulla. È stato molto, molto strano”. Nole ha detto di credere alla buona fede di Jannik ma lo ritiene comunque responsabile.

Sinner ha preferito non rispondere a Djokovic: la replica a queste parole di Nole è però arrivata dal coach di Jannik, Darren Cahill. L’allenatore australiano ha voluto pubblicare in una storia Instagram un aforisma di Bill Bullard che tutti hanno interpretato come rivolto proprio al fenomeno serbo.

“L’opinione è davvero la forma più bassa di conoscenza umana. Non richiede responsabilità, né comprensione. La forma più alta di conoscenza è l’empatia, perché ci impone di mettere da parte il nostro ego e vivere nel mondo di un altro…”.