Inter-Milan, si accende il derby: il punto sugli infortunati

L’ultima sosta per le Nazionali del 2025 si è chiusa nella notte con le ultime gare. Inter e Milan si presentano alla ripartenza della Serie A avvicinandosi al derby della Madonnina. Nerazzurri e rossoneri stanno lavorando in vista della stracittadina e i due tecnici fanno il punto sui giocatori disponibili.

Il match clou della 12^ giornata di Serie A sarà la stracittadina milanese. Inter e Milan si sfideranno nel primo derby della Madonnina. L’appuntamento al Meazza di San Siro è programmato per le ore 20:45 di domenica sera. Prima della gara, nerazzurri e rossoneri dovranno fare i conti con acciacchi e infortuni derivanti da queste due settimane di pausa per le Nazionali.

Le due squadre milanesi sentono particolarmente la sfida anche perché le due formazioni occupano posizioni di vertice. Chivu e Allegri puntano a vincere il primo derby stagionale per giocarsi anche un posto nelle primissime posizioni della classifica.

Milan, solo Gimenez ai box

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno, un appuntamento che vale più di una partita: il derby di domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, valido per la 12ª giornata di Serie A.

La seduta odierna ha regalato segnali incoraggianti, con il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot, che ha pienamente recuperato dal problema al polpaccio e si candida per una maglia da titolare.

Prosegue invece con un programma personalizzato Santiago Gimenez, ancora alle prese con le terapie previste. Da Milanello è arrivata un’altra importante novità: il rientro anticipato di Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, tutti tornati a disposizione 24 ore prima del previsto dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Inter, contro il Milan mancheranno due titolari

In casa Inter l’avvicinamento al derby con il Milan è segnato da diverse preoccupazioni sul fronte infortuni. La squadra nerazzurra dovrà rinunciare certamente a Denzel Dumfries. L’olandese è stato fermato da un problema fisico che lo costringerà a dare forfait per la stracittadina, privando Cristian Chivu di una pedina fondamentale sulla fascia destra.

Restano da valutare le condizioni del lungo degente portiere Di Gennaro. Il terzo portiere nerazzurro alle prese con una frattura allo scafoide del polso, per la quale lo staff medico deciderà nei prossimi giorni.

Situazione più chiara invece per gli altri due indisponibili: Henrikh Mkhitaryan, che sta recuperando da un risentimento al semitendinoso della coscia sinistra e tornerà a inizio dicembre, e Palacios, atteso in gruppo verso la fine di novembre dopo il problema al retto femorale.