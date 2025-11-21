Vespa (e gli altri) sbugiardati, Sinner e le tasse in Italia: spunta la cifra esatta

Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia: spunta la cifra esatta, ora Vespa e gli altri che l’hanno attaccato non possono dire più nulla.

Jannik Sinner ha trionfato anche alle ATP Finals, cogliendo l’ennesimo successo del 2025 e concludendo la stagione nel migliore dei modi. Davanti al pubblico dell’Inalpi Arena di Torino il campione italiano ha concesso il bis dopo la vittoria dello scorso anno: Sinner ha sconfitto in finale il grande rivale Carlos Alcaraz, prendendosi così la rivincita dopo il ko subito dallo spagnolo nella finale degli US Open.

I tifosi accorsi a Torino e tutti quelli che hanno seguito le ATP Finals da casa sono andati letteralmente in estasi di fronte alle straordinarie prestazioni del 24enne di San Candido. Eppure nelle settimane precedenti Sinner ha dovuto fare i conti – come gli era già capitato più volte in passato – con attacchi e critiche.

La decisione di Jannik Sinner di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis aveva scatenato un vero e proprio polverone. In tanti avevano tacciato il numero 2 al mondo di ‘non italianità’, vista anche la sua residenza a Monte Carlo con tutti i vantaggi fiscali che ne derivano. L’affondo più ‘rumoroso’ è stato quello di Bruno Vespa, che si chiedeva perché un italiano avrebbe dovuto tifare Sinner che è di madrelingua tedesca, risiede nel Principato e “si rifiuta di giocare per la Nazionale“.

Pazzesco Sinner, ecco quanto paga di tasse in Italia: Vespa zittito

Claudio Plazzotta su Italia Oggi ha provato a smentire da tutte le inesattezze che da tempo circolano in merito a Sinner e al pagamento delle tasse da parte del fenomeno altoatesino. Nel 2025, infatti, Jannik ha versato 1,5 milioni di euro all’erario, ovvero i tributi dovuti in seguito ai montepremi incassati con la finale degli Internazionali d’Italia (poi persa contro Alcaraz) e la vittoria alle ATP Finals.

Ma non è tutto: Sinner ha anche versato imposte sui redditi prodotti con le sue sponsorizzazioni e con gli investimenti immobiliari, come ad esempio i due appartamenti milanesi del valore di circa 7 milioni di euro. Jannik, come ricordato anche da Plazzotta su Italia Oggi, vive a Monte Carlo non per i vantaggi fiscali, ma perché nel Principato ci sono le migliori strutture possibili per i tennisti, oltre a una privacy che in Italia sarebbe impossibile trovare.

Non a caso anche molti altri tennisti, tra cui Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Novak Djokovic, scelgono di risiedere a Monte Carlo. Una decisione presa anche da campioni di altri sport, come ad esempio Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.