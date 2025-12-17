Batosta Sinner, fatto fuori prima degli Open: stavolta è troppo

Jannik Sinner non si aspettava proprio un trattamento del genere con gli Australian Open alle porte: lo hanno fatto fuori di nuovo.

Jannik Sinner si sta già allenando molto intensamente per arrivare al massimo della forma agli Australian Open. L’obiettivo del campione altoatesino è molto chiaro: vincere a Melbourne per il terzo anno di fila, respingere l’assalto al trono di Carlos Alcaraz (che non ha ancora mai conquistato lo Slam australiano) e proseguire la sua caccia al primo posto nel ranking ATP, al momento occupato proprio dal suo grande rivale.

I favoriti, anche secondo i bookmakers, sono sempre loro due, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Allo stato attuale non pare esserci un ‘terzo incomodo’ in grado di impensierirli: i vari Zverev, Fritz, Draper, De Minaur, Shelton e lo stesso Musetti hanno senza dubbio il potenziale per arrivare in fondo negli Slam, ma contro i due fenomeni sembra ci sia proprio poco da fare.

Eppure un possibile contendente al titolo in Australia c’è ancora. Flavia Pennetta, ex tennista italiana trionfatrice agli US Open 2015, si è infatti detta convinta che Novak Djokovic possa ancora tirare fuori qualcosa dal cilindro prima di appendere la racchetta al chiodo.

Sinner, che batosta prima di Melbourne: non se l’aspettava

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex tennista, oggi opinionista televisiva, ha detto di ritenere che Nole si senta ancora in condizione di poter battere Sinner e Alcaraz e di conquistare così il suo 25esimo Slam. “Sarebbe record assoluto“, ha aggiunto Flavia Pennetta. In alcune recenti interviste era stato proprio Djokovic ad ammettere di non poter più raggiungere il livello di Sinner e Alcaraz: tuttavia secondo l’atleta azzurra il fenomeno serbo può ancora dire la sua, nonostante i 38 anni di età.

Sempre nel corso dell’intervista al Corriere della Sera la vincitrice degli US Open 2015 ha ricordato l’impresa compiuta a Flushing Meadows ormai più di dieci anni fa: “Ho rotto un muro per tutte le italiane. Non a caso da lì in poi abbiamo aperto un ciclo. Il messaggio fu che se ce l’avevo fatta io potevano farcela anche le altre”.

Flavia Pennetta aggiunge che l’effetto di quel trionfo è un po’ come quello che caratterizza oggi Sinner. Eppure per l’ex tennista italiana quel ‘muro’ tra gli uomini non l’ha rotto Jannik, ma suo marito Fabio Fognini, ritiratosi proprio quest’anno dopo una splendida partita a Wimbledon contro Alcaraz: “Così come lui ha attraversato un’epoca di giocatori incredibili, dovendo scontrarsi con Federer, Nadal e Djokovic, anch’io ho affrontato le migliori. Ci ho messo il mio tempo per raggiungere la convinzione di essere all’altezza della loro generazione”.