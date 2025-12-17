Ultim’ora Alcaraz, decisione ufficiale: ora tocca a Sinner

Carlos Alcaraz nelle ultime ore ha preso una decisione molto importante nonché ufficiale: ora si attende la risposta di Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz ha concluso il 2025 da numero uno al mondo della classifica ATP. Non è bastata la straordinaria stagione che Jannik Sinner è stato capace di compiere, malgrado i tre mesi di stop a causa della squalifica legata al caso Clostebol, a partire dai successi all’Australian Open e a Wimbledon fino ad arrivare al trionfo dell ATP Finals di Torino.

Nonostante tutto questo, infatti, il tennista spagnolo ha avuto sostanzialmente la meglio sull’italiano. Nel 2026 tutti ci aspettiamo che la loro rivalità sia ancora più centrale all’interno del circuito internazionale di tennis.

E a proposito, lo stesso Alcaraz ha preso una decisione molto importante, qualcosa che oramai è semplicemente ufficiale. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Sinner, visto e considerato la scelta di cui vi stiamo parlando.

Alcaraz, è ufficiale: decisione presa dal numero uno al mondo

Carlos Alcaraz ha deciso, prenderà parte all’ATP 500 di Barcellona. In programma dall’11 al 19 aprile 2025, tale manifestazione è caratterizzata dalla terra rossa del quadrato di gioco ed è un test perfetto in vista della ‘stagione rossa’ per Carlos Alcaraz, grande specialista e campione in carica del Roland Garros. Manca ancora molto all’inizio della stagione ufficiale di tennis 2026, tuttavia alcuni tornei stanno già annunciando la presenza di certi giocatori di livello assoluto.

Come ha fatto proprio il Barcellona Open Banc Sabadell, che avrà la possibilità di mostrare al proprio pubblico quello che è l’attuale numero uno al mondo. Quest’ultimo ha già preso parte quattro volte all’evento catalano, vincendo nel 2022 e 2023. Nel 2025 ha perso la finale con tanto di infortunio che gli ha impedito di prendere parte al Masters 1000 di Madrid. Quando arriverà il momento della primavera, Carlos Alcaraz sarà chiamato a difendere i titoli di Montecarlo, Internazionali d’Italia a Roma e Roland Garros dalle grinfie di Sinner, onde evitare di perdere la prima posizione in classifica.

Per quanto riguarda proprio il rivale altoatesino, non è stato ancora annunciato niente di particolare in merito all’evento di Barcellona. Il numero due al mondo potrebeb anche decidere di dedicarsi a ben altri tornei, com’è capitato anche durante il 2025, annata nel quale Alcaraz e Sinner in diverse occasioni non hanno preso parte alla stessa manifestazione. Staremo a vedere se anche questa volta agiranno di conseguenza o se, pure nell’ATP 500 di Barcellona, si affronteranno nello stesso torneo.