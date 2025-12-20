Bomba Sinner, con Cahill è già finita: il sostituto è da urlo

Jannik Sinner si prepara alla prossima stagione di tennis con il pensiero fisso rivolto verso nuovi successi.

Jannik Sinner si prepara alla stagione 2026 di tennis con assoluta tranquillità, consapevole di avere dalla sua parte il suo team al completo almeno fino alla prossima stagione. Il riferimento principale è relativo alla decisione di rimanere per i prossimi 12 mesi al fianco dell’altoatesino da parte di Darren Cahill.

Se però per l’altoatesino non ci sono assolutamente dubbi sulla decisione relativa alla squadra da avere al suo fianco, non possiamo dire che le cose stiano al solito modo anche per Carlos Alcaraz.

Il numero uno al mondo e il tecnico Juan Carlos Ferrero si sono effettivamente separati prima ancora di concludere definitivamente l’anno attualmente in corso, e così in vista del 2026 il giocatore spagnolo dovrà cercare qualcun altro a cui affidare il proprio percorso sportivo futuro.

Alcaraz senza Ferrero: va da Sinner a fine 2026? I dettagli

Difficile dire a chi potrebbe unirsi Carlos Alcaraz in ottica 2026 in questo momento dopo la separazione dal suo ex tecnico, tuttavia è chiaro che per il momento Ferrero rimane assolutamente un nome che scalda il cuore e la mente di tanti appassionati di tennis. A riguardo ne ha voluto parlare anche Dario Puppo.

Il giornalista di Eurosport, impegnato a Tennismania, programma gestito da OA Sport, ha dato la sua opinione in merito a questa singolare separazione, nominando anche Jannik Sinner: “Io penso che abbia deciso Ferrero, considerando il suo modo di gestire la programmazione di lavoro e la preparazione, che è diversa da quella che invece è la concezione di Alcaraz. Per me Ferrero sposa meglio la mentalità di Sinner. Le esibizioni, poi, sono contrarie alla mentalità e all’approccio di lavoro di Ferrero”.

Difficile dire cosa potrebbe succedere adesso. Sinner rimane con Cahill in squadra anche nel 2026, ma è chiaro che un tecnico di questo calibro deve essere assolutamente preso in considerazione da parte del tennista azzurro, specialmente perché è assai serio e qualificato oltre che competente, e ha tutto il necessario per spingere qualsiasi atleta professionista al top della forma e della condizione durante l’anno.

Sicuramente è quello che ha contribuito a fare con Carlos Alcaraz nel 2025, numero uno al mondo della classifica ATP. In ogni caso, staremo a vedere. Per quanto riguarda Alcaraz, è sicuro che qualcuno debba arrivare nelle prossime settimane, visto e considerato il fatto che iniziare una stagione senza tecnico potrebbe essere assolutamente controproducente.