Pessime notizie per Sinner, Alcaraz lo asfalta pubblicamente: c’entra anche Nole

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono davvero rivali di straordianrio calibro, anche se stavolta l’altoatesino non ha avuto la meglio.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono certamente i due avversari per eccellenza dell’attuale generazione di tennis. L’unico atleta che riesce a tenergli testa o comunque a non sfigurare durante i match disputati contro entrambi è Novak Djokovic, ma per il resto sono veramente pochi gli atleti professionisti che possono raccontare di avere battuto almeno uno fra l’altoatesino e lo spagnolo.

Questo dovrebbe dare l’idea di quanto siano effettivamente forti e di enorme talento i due giocatori di cui vi stiamo effettivamente parlando.

Comunque, parlando del numero due in particolare, sembrano esserci brutte notizie. Le cose sono andate meglio al numero uno al mondo, proprio quel rivale che Sinner è abituato a sfidare ormai con una certa costanza nei match ufficiali da qualche anno a questa parte.

Sinner, brutte notizie: ha la meglio Alcaraz

Qual è il giocatore di tennis più forte di tutti i tempi e il tuo tennista preferito: se vi venisse fatta questa doppia domanda, sapreste come rispondere? Beh, effettivamente non è così semplice, tuttavia le giovani promesse delle Next Gen ATP Finals ci hanno provato a dare la propria opinione in merito (che comunque rimane sempre ampiamente soggettiva). Sul più forte di tutti i tempi, la scelta a loro modo di vedere è ricaduta su un tennistra fra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic; mentre per quanto permane il giocatore preferito, la decisione è stata tutt’altro che scontata in questo senso.

In un video sui social media, è stata mostrata l’opinione a riguardo degli otto giocatori che a Gedda in Arabia Saudita si sono qualificati alle Next Gen ATP Finals. Martin Landaluce ha definito Nadal come il più forte di sempre, mentre il suo tennista preferito è Alcaraz. Per Alexander Blockx, nessuno supera Roger Federer. In questo momento, comunque, ha un debole per Jannik Sinner. Anche per Nicolai Budkov Kjaer Federer è il più grande tennista di tutti i tempi. Il suo pupillo, invece, è Casper Ruud. Nishesh Basavareddy è un grande fan di Djokovic, oltre a ritenerlo il numero 1 della storia del tennis.

Dino Prizmic, pur ritenendo che Novak Djokovic sia il tennista migliore di sempre, ha come preferito Alcaraz. Justin Engel ha nominato due giocatori del passato: Djokovic è il migliore di sempre, ma il suo preferito è Nadal. Learner Tien non ha saputo rispondere in merito alla definizione di G.O.A.T, tuttavia il suo giocatore preferito è l’attuale numero uno al mondo. Rafael Jodar ha deciso di puntare su un binomio tutto spagnolo: il numero uno di sempre è Rafael Nadal, mentre il suo preferito attualmente è Carlos Alcaraz. Che, a quanto pare, rispetto a Sinner è davvero molto apprezzato dalle nuove generazioni di tennisti.