La promessa di Alcaraz gela Sinner: l’azzurro ha già perso

L’ultim’ora ha lasciato senza parole Jannik Sinner e i tantissimi fan del campione italiano: c’entra sempre Carlos Alcaraz.

Il 2026 nel mondo del tennis si aprirà esattamente come si sta chiudendo il 2025, ovvero con tutti i riflettori puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due campionissimi si sfideranno il prossimo 10 gennaio in un match di esibizione in Corea del Sud: per entrambi sarà un’ottima occasione di scaldare i motori in vista degli impegni ufficiali, a cominciare ovviamente dagli Australian Open.

Tutto lascia pensare che anche nel primo appuntamento Slam del 2026 saranno Sinner e Alcaraz a contendersi la vittoria: la probabilità di vedere di nuovo una finale tra i due migliori al mondo – come già accaduto quest’anno in 3 Slam su 4, oltre che a Roma, Cincinnati e alle ATP Finals – è altissima.

Ma chi la spunterà questa volta? Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni degli Australian Open, sembra leggermente favorito: tuttavia il torneo di Melbourne è l’unico che ancora manca ad Alcaraz tra gli Slam (non è mai andato oltre i quarti di finale) ed è quindi uno dei principali obiettivi del 22enne murciano nella prossima stagione ormai alle porte.

Sinner attonito, non ci sono più dubbi: Alcaraz è una sentenza

Proprio in queste ore è però emerso un dato che non può far altro che preoccupare Sinner: stando a questi numeri, infatti, Jannik rischia davvero di subire un altro dispiacere dal suo grande rivale. Nel 2025, infatti, l’unico che è riuscito a battere Sinner nei tie-break è stato l’attuale numero 1 al mondo: su 19 tie-break giocati in questa stagione Jannik ne ha vinti 16, alzando bandiera bianca solo contro Carlos.

Alcaraz ha infatti conquistato due tie-break nella finalissima del Roland Garros, tra cui quello decisivo al quinto set al termine di una partita già entrata nella storia del tennis per durata e bellezza; in più lo spagnolo ha vinto anche un tie-break nel primo set della finale agli Internazionali d’Italia.

Eppure, analizzando bene i dati, viene fuori come Sinner sia più vincente ai tie-break in termini assoluti rispetto ad Alcaraz. In tutta la sua carriera, infatti, il 24enne di San Candido può vantare una percentuale di successi al tie-break del 63,8%: Jannik è quarto, dietro solo a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Arthur Ashe e davanti a un altro campionissimo come Sampras. Alcaraz ha il 62,3% di vittorie in carriera ai tie-break, eppure finora è stato l’unico a mettere davvero in difficoltà Sinner anche su questo aspetto.