Il Como torna a vincere: tris a Lecce. Successo in rimonta del Cagliari sul Torino

Vittoria super convincente del Como contro il Lecce. Nell’altra gara delle ore 15:00, acuto in rimonta del Cagliari contro il Torino.

Due vittorie esterne molto pesanti con obiettivi diversi per Como e Cagliari. I lariani tornano ad assaporare il dolce aroma dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Roma e Inter: netto 3-0 della squadra di Cesc Fabregas, che liquida la pratica salentina con le reti di Nico Paz, Jacobo Ramon e Douvikas. Tre punti che pesano come un macigno per il Cagliari di Pisacane, che firma in rimonta il blitz a Torino.

Como, riecco l’acuto dopo due ko

Quello del Via del Mare è un primo tempo rovente perché al minuto 21 arriva subito un episodio che scatena le furie di Di Francesco: al 21’ Nico Paz manda a vuoto Ramadani dopo un contatto poco sotto al volto; l’argentino si gira e calcia, trovando la deviazione di Gabriel che inganna Falcone. Lariani in vantaggio, ma il Lecce continua a spingere e ci prova a più riprese. Sottil accelera e crea qualche grattacapo sulla fascia sinistra offensiva dei giallorossi, ma Douvikas va vicino al raddoppio con una mezza rovesciata che non trova la fortuna adeguata.

La gara viene mandata in archivio da un Nico Paz in versione architetto: invenzione per Vojvoda, che mette al centro una sfera velenosa, sulla quale non arriva Douvikas, poi Ramon batte Falcone. Il tris si materializza al 76′: ancora Nico Paz a inventare, il greco Tasos Douvikas timbra il quarto centro in campionato. Sesto posto ritrovato nell’ultimo appuntamento del 2025.



Cagliari, tre punti pesantissimi

Pesano come un macigno i tre punti conquistati dal Cagliari di Pisacane a Torino: i rossoblu vincono in rimonta e salgono così a quota 18 punti, a +6 dal Verona terzultimo e di scena domani a pranzo contro il Milan. Gara vivace sin dall’inizio perché entrambe le formazioni non vogliono risparmiarsi. Un’occasione per parte fino al vantaggio siglato da Vlasic, dopo l’appoggio di Che Adams in seguito all’azione iniziata da Simeone.

Sul finire di primo tempo i sardi pareggiano i conti con il guizzo di Prati su tocco di Mazzitelli. Prende coraggio e fiducia la formazione ospite che al 66′ centra anche il definitivo sorpasso con una rete di pregevole fattura messa a segno da Kilicsoy: il turco, classe 2005, effettua diversi dribbling prima di armare un sinistro imparabile per Paleari. Si ferma il Toro dopo due vittorie filate ottenute con Cremonese e Sassuolo.