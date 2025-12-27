Quanto costa l’asciugamano di Sinner a Wimbledon: sconto pazzesco

Jannik Sinner è il primo italiano ad aver mai vinto il torneo di Wimbledon: l’asciugamano utilizzato dal numero 2 al mondo è in vendita.

Il 2025 di Jannik Sinner è stato senza dubbio un anno molto emozionante per il campione italiano. Nonostante la squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol che lo ha costretto a rinunciare a diversi tornei e a rimanere a lungo lontano dai campi, Sinner è stato comunque in grado di togliersi delle soddisfazioni incredibili.

Basti pensare alla seconda vittoria di fila agli Australian Open, dove tra meno di un mese sarà chiamato a difendere lo scettro, ma anche il secondo successo consecutivo alle ATP Finals, il trionfo nel Masters 1000 di Parigi e le vittorie nei tornei ATP 500 di Pechino e Vienna. Ma l’impresa più grande di Jannik in questo 2025 che va a concludersi è sicuramente quella di Wimbledon.

Sinner è infatti riuscito dove mai nessun italiano prima di lui era mai arrivato, ovvero alzare il trofeo sul Centrale dei Championships. Il 24enne di San Candido ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz giocando una partita straordinaria: dopo aver perso il primo set il fenomeno altoatesino ha schiacciato il piede sull’acceleratore dal secondo set in poi, non lasciando praticamente più nulla al suo grande rivale.

Sinner, in vendita l’asciugamano di Wimbledon: ecco il prezzo

Sinner si è così preso anche la rivincita di quanto accaduto un paio di mesi prima al Roland Garros, quando venne sconfitto al tie-break del quinto set da Alcaraz dopo essere stato in vantaggio di due set a zero e (soprattutto) dopo aver avuto tre match point nel quarto set. L’Open di Francia è l’unico Slam che ancora manca nella bacheca di Jannik: un obiettivo che Sinner ha fissato già per questa stagione.

Tutti i tifosi di Jannik hanno ancora negli occhi il punto decisivo della finale di Wimbledon e quel misto di gioia e incredulità nell’esultanza del numero 2 al mondo. Tantissimi fan, in quel momento, avrebbero pagato oro per essere lì sugli spalti del Centrale. Tuttavia su un sito è possibile acquistare un pezzo che Sinner ha utilizzato proprio durante Wimbledon 2025.

Si tratta dell’asciugamano che Jannik ha usato in uno dei match della straordinaria cavalcata che lo ha portato poi a trionfare in finale contro Carlos Alcaraz. Il cimelio viene proposto a un prezzo fortemente scontato: al momento è infatti in vendita a 97.50 euro, oltre 50 euro in meno rispetto al prezzo di partenza.