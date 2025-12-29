“Inaccettabile”: Alcaraz nella bufera, l’attacco fa rumore

Carlos Alcaraz è un giocatore di tennis abituato a essere al centro dell’attenzione, e anche stavolta le cose non sono andate diversamente.

Carlos Alcaraz è abituato a essere spesso e volentieri al centro dell’attenzione, e anche questa volta le cose non stanno tanto diversamente. Facciamo in particolar modo riferimento alla rottura con l’allenatore Ferrero, che sta portando a tantissime discussioni nelle ultime ore e a non poche polemiche.

Lo stesso ex collaboratore dell’attuale numero uno al mondo ha voluto parlare di quello che sarebbe effettivamente accaduto e che gli ha fatto storcere il naso fino alla separazione di cui tutti quanti stanno parlando nelle ultime ore.

In seguito alle dichiarazioni ai microfoni di Marca, sono sopraggiunte quelle rilasciate a RNE. Ha dichiarato innanzitutto che “nonostante la triste notizia, inizio a farci i conti. La gente si è resa conto del lavoro svolto e dell’eredità che ci stiamo lasciando alle spalle, quindi sono in pace”.

Cosa ha portato alla rottura fra Alcaraz e Ferrero

Ferrero ha parlato di quello che quantomeno dal punto di vista professionale ha portato alla chiusura del suo rapporto con Carlos Alcaraz: “Mi hanno inviato il nuovo contratto, non ero d’accordo con alcune cose, gliel’ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Quando siamo tornati da Bologna non avevo idea di cosa sarebbe successo. Non abbiamo avuto discussioni per tutto l’anno, né con lui né con nessuno intorno a lui”.

Ferrero ha precisato che non c’erano molte condizioni a suo favore nel precedente contratto. Essendo fedele ai propri valori, semplicemente non poteva accettare alcune cose che sarebbero andate in contrasto con il suo personale modo di vedere le cose. Essendo tutti diversi, chiaramente qualcosa del genere può accadere, e bisogna accettarlo. Al momento, comunque, come ha ammesso lo stesso allenatore i due non si sono ancora parlati. A suo avviso, questo perché probabilmente Alcaraz deve mantenere la calma per potersi allenare e fare passare un po’ di tempo per far sì che le cose si sistemino.

Più in là, però, potrebbe scrivergli lo stesso Ferrero. Che inoltre non ha alcun dubbio che l’attuale numero uno al mondo continuerà a migliorarsi e a vincere partite e trofei importanti, affrontando rivali di straordinario livello come Jannik Sinner. Per quanto riguarda il tecnico spagnolo, in futuro non chiude completamente a un ritorno di fiamma nella squadra del tennista spagnolo. Anche se, per il 2027, il presumibile addio di Darren Cahill dal team di Sinner non può che fare non poco gola pure a un fuoriclasse degli allenamenti come lui, per quanto per il momento si sia preso semplicemente una pausa e voglia metabolizzare la recentissima rottura dei rapporti che lo legavano fino a poco tempo fa proprio ad Alcaraz.