Allarme Sinner, stavolta non è Alcaraz il problema: il pericolo è in casa

Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione, anche se in questo preciso caso Carlos Alcaraz non c’entra niente.

Jannik Sinner è più o meno sempre al centro dell’attenzione. Parliamo, dopotutto, di un campione affermato, attuale numero due al mondo e detentore dei tornei major dell’Australian Open e di Wimbledon del 2025.

Tanti i risultati straordinari ottenuti nel corso della sua carriera da parte dell’altoatesino, che comunque non si ferma. Neanche al pensiero di dover sfidare pure nel 2026 Carlos Alcaraz, numero uno della classifica ATP, all’interno dei tornei più importanti e prestigiosi in senso assoluto.

E il fuoriclasse spagnolo, in vista del futuro, non sembra essere il solo problema di Sinner. Come stiamo per vedere all’interno di questo articolo, subentra in effetti decisamente più di una difficoltà da tenere a mente per il giocatore azzurro: scopriamo di cosa si tratta in maniera più precisa.

Sinner, nuovo problema in vista: non si tratta di Alcaraz

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, esattamente come ha dimostrato di essere in più e più occasioni Carlos Alcaraz. Ma, evidentemente, qualcun altro vuole tentare di raggiungerli se non addirittura superarli nel minor tempo possibile. Stiamo facendo riferimento a Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, autore di una stagione senza la benché minima ombra di dubbio eccellente sotto tutti i punti di vista, sogna in grande per il 2026.

Per sua stessa ammissione, inatti, l’obiettivo principale è quello di insidiare proprio i primi due giocatori di tennis al mondo. Attuale numero otto della classifica mondiale, Musetti ha dichiarato ciò durante un’intervista avvenuta nel corso del podcast di Gill Gross: “L’idea è sicuramente quella di ridurre il gap che ho con Alcaraz e Sinner. Ho giocato più volte contro Carlos, mentre con Jannik ho avuto solo un incontro a New York, in cui non sono riuscito a esprimermi al meglio. Con Carlos mi sono sentito bene soprattutto sulla terra battuta, come a Montecarlo o al Roland Garros dove sono stato avanti anche di un set”.

Tuttavia, Musetti ha spiegato che, ogni volta che ha tentato di raggiungere il livello di Alcaraz, si è infortunato. Per ridurre quel gap è convinto di dover lavorare moltissimo sul suo fisico. In ogni caso, ha precisato che sta già facendo progressi. Lorenzo Musetti, di sicuro, ha le idee chiare. Per quanto sia tutto tranne che semplice riuscire a confrontarsi con due talenti purissimi come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Ad ogni modo, neanche a Musetti i mezzi tecnici mancano per trovarsi al vertice del tennis mondiale.