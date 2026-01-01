Sinner di nuovo numero 1, la top 10 ATP fa sognare l’Italia

Il futuro di Jannik Sinner è già scritto. Non c’è nulla da fare per Alcaraz e per gli altri. Il nuovo numero uno è lui e la top 10 si tinge di azzurro.

Il 2026 del tennis mondiale è ormai alle porte e l’attesa cresce, soprattutto con l’avvicinarsi degli Australian Open, primo grande snodo della stagione. Lì, a Melbourne, si riproporrà subito uno dei temi centrali dell’ultimo biennio: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, una rivalità che ha finito per polarizzare l’intero circuito. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere un bottino pesante in termini di ranking, i 2000 punti conquistati dodici mesi prima, un passaggio obbligato per restare agganciato alla vetta e continuare a inseguire quella continuità da numero uno che, negli ultimi mesi, è stata spesso messa in discussione.

La domanda, in fondo, è sempre la stessa: chi avrà la meglio nel lungo periodo? Il tennis contemporaneo sembra vivere una fase di netta divisione. Da una parte ci sono Sinner e Alcaraz, i due talenti indiscussi, capaci di vincere Slam, dominare Masters 1000 e trascinare il pubblico. Dall’altra c’è un gruppo ampio e competitivo di inseguitori, pronti a sfruttare ogni passaggio a vuoto per inserirsi, ma raramente in grado di garantire la stessa continuità al vertice.

La sensazione è che la vera lotta per il numero uno si giochi quasi sempre tra loro due, mentre il resto del circuito si concentra soprattutto sulla conquista o sulla difesa di un posto nella top ten. Eppure il tennis resta uno sport profondamente imprevedibile. Infortuni, superfici, crescita improvvisa di giovani talenti o maturazione tardiva di profili già noti possono ribaltare scenari che oggi sembrano scritti.

Il 2026 sarà anche l’anno delle conferme e delle possibili esplosioni: giocatori come Lorenzo Musetti, Alex De Minaur o Felix Auger-Aliassime sono chiamati a dimostrare se possono alzare definitivamente il livello, mentre nuovi volti osservati con attenzione nel 2025 potrebbero compiere il salto di qualità. In questo contesto, l’Italia continua a essere una delle nazioni più interessanti del circuito, con più giocatori stabilmente nelle zone alte del ranking.

L’algoritmo non ha dubbi, Sinner numero uno e un’Italia sempre più vincente

C’è però un elemento che aggiunge ulteriore curiosità alla stagione in arrivo: secondo una previsione basata sull’analisi dei dati, Sinner sarebbe destinato a tornare al comando del ranking mondiale entro la fine del 2026. Non una sensazione o un auspicio, ma una proiezione numerica che prova a dare una forma razionale a ciò che accade in campo. Un algoritmo, infatti, ha elaborato risultati, trend di rendimento, età, progressioni e difese di punti per stimare come potrebbe presentarsi la classifica ATP dopo le ATP Finals di Torino nel 2026. Il verdetto è chiaro: Jannik Sinner dovrebbe chiudere l’anno da numero uno del mondo, superando Carlos Alcaraz, che scenderebbe al secondo posto. Un sorpasso legato non tanto a un crollo dello spagnolo, quanto alla maggiore continuità prevista per l’azzurro lungo l’intera stagione.

La proiezione della top ten racconta anche un panorama in evoluzione. Al terzo posto resterebbe Alexander Zverev, simbolo di stabilità ad alto livello, mentre al quarto salirebbe Auger-Aliassime, in lenta ma costante risalita. Più indietro emergono nomi interessanti: Jakub Mensik è indicato come uno dei grandi balzi in avanti dell’anno, così come Joao Fonseca, destinato a entrare per la prima volta tra i primi dieci.

Il dato più significativo, però, riguarda ancora l’Italia. Oltre a Sinner, l’algoritmo prevede la presenza di tre italiani in top ten, con Musetti stabile nelle zone alte e Flavio Cobolli protagonista di una scalata importante, stimata in dodici posizioni. Un segnale forte della crescita complessiva del movimento azzurro, sempre più centrale nel panorama mondiale.