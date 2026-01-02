Gli sportivi più pagati del 2025: la top 3 è un monologo assoluto

Chi sono i calciatori più pagati di questo anno pieno di grandi emozioni? Non c’è partita, hanno stravinto ancora.

Diventare adulti significa che il sogno di fare i calciatori rimane sempre vivo: la differenza è che a 6 anni immaginiamo di essere Cristiano Ronaldo per l’emozione che suscita segnare un gol in una finale di Champions League mentre magari, intorno ai 18, capiamo che oltre a quelle bellissime sensazioni è bello anche ricevere un bonifico così importante da sistemare i nostri cari a vita e anche dopo.

Nel mondo dello sport, spietato come sempre, ci sono grandi campioni che sono morti nell’oblio e nella povertà dopo aver fatto sognare milioni di tifosi. Non sarà mai il caso di questi 3 atleti che sono stati – dati alla mano – i più pagati nell’anno appena concluso, un 2025 che ha visto un distacco ancora maggiore nella top 10 degli sportivi più pagati del mondo. Iniziamo dal bronzo.

Il motivo per cui molti giocatori vanno a chiudere la carriera in Arabia Saudita non è probabilmente il livello tecnico del campionato, bensì la stessa ragione per cui, una volta, si andava in MLS: il denaro. Karim Benzema a 37 anni è in forze all Al-Ittihad che, tra ingaggio, stipendio e ovvi ricavati degli sponsor, gli è valso un introito di ben 104 milioni di dollari, o 88 milioni di euro netti se preferite. La cosa spaventosa? Appena 4 sono arrivati da guadagni extra sportivi!

Al top solo calciatori: un vero monologo

Vi avvertiamo da subito che anche le prime 2 posizioni sono occupate da calciatori. A quanto pare, tra i top del mondo del pallone e di qualsiasi altro sport, inclusi atleti strapagati come Jannik Sinner o Connor McGregor, c’è un distacco abissale. Lo sa bene il secondo classificato di questa top 3 ossia Lionel Messi, ancora impegnato con i compagni dell’Inter Miami.

La maglia rosa dell’Inter Miami non sarà prestigiosa come quella del ciclismo ma ha fruttato bene alla “pulce” argentina: si parla di ben 60 milioni di dollari, a cui se ne sommano altri 70 di introiti extra sportivi – come gli sponsor – che portano il suo “net worth” annuale a 130 milioni di dollari, circa 111 milioni di euro. Un ottimo fondo pensione per un giocatore a fine carriera!

Al primo posto, c’è sempre lui. Cristiano Ronaldo che quest’anno si è dato alla pazza gioia, acquistando Rolls Royce ed aerei privati da record mondiale, ha guadagnato 280 milioni di dollari – pari a 239 milioni di euro – grazie alla sua permanenza all’Al Nassar, altra squadra araba molto ricca. CR7 rimane l’atleta più pagato del mondo e tra gli introiti non sportivi maggiori, ci sono i proventi del suo account Instagram seguito da oltre un miliardo di esseri umani.