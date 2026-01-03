Novak Djokovic annuncia la data del ritiro: i suoi fans sono già in lutto

Djokovic è tornato a parlare del suo ritiro: stavolta Nole ha detto proprio la data, i suoi tantissimi fan non se l’aspettavano.

Novak Djokovic ha chiuso il 2025 al quarto posto nel ranking ATP. Un risultato certamente positivo per il 38enne di Belgrado, in grado di raggiungere ancora traguardi prestigiosi nonostante l’età che avanza. Basti pensare che nei 4 tornei del Grande Slam dello scorso anno Nole è arrivato sempre in semifinale, arrendendosi solo di fronte a Sinner e Alcaraz.

Dopo gli Australian Open, in cui è stato costretto al ritiro durante la semifinale con Zverev, Djokovic ha perso contro Jannik al penultimo atto del Roland Garros e di Wimbledon, mentre agli US Open è stato battuto da Carlos. Nel 2025 il fenomeno serbo ha vinto a Ginevra, conquistando così il suo 100esimo torneo ATP in carriera, e si è poi imposto nel torneo ATP 250 di Atene, battendo in finale Lorenzo Musetti.

Djokovic ha detto in diverse interviste di sentirsi molto bene e di essere già al lavoro per farsi trovare al meglio già nei primi impegni del 2026. Il suo obiettivo è quello di mantenersi su questi livelli e magari anche provare a fare qualcosa in più, anche se lo stesso Nole ha precisato che battere Sinner e Alcaraz è ormai diventato per lui quasi impossibile.

Djokovic si ritira: svelata la data, tifosi spiazzati

In un’intervista rilasciata alla CNN in occasione del World Sports Summit di Dubai, Novak Djokovic è tornato a parlare anche del suo ritiro. Sono in tanti a chiedersi quando lo straordinario tennista serbo prenderà la decisione di appendere la racchetta al chiodo: i fan possono stare tranquilli, dato che quel momento pare sia ancora lontano.

Djokovic vuole infatti provare ad arrivare alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles: “Vediamo, mi piacerebbe farle – le sue parole alla CNN – Per il momento non mi pongo limiti. Vado avanti a giocare perché adoro colpire la pallina e adoro ancor di più competere coi miei avversari. La mia etica è sempre stata centrata sul volermi migliorare costantemente, sul duro lavoro e sul sacrificio. Era così già nei primi tornei che giocavo da piccolo e non sono cambiato“.

Sempre Nole ha aggiunto che prova molto piacere nel vedere osservare le nuove generazioni ancora da protagonista del circuito ATP: “Sto bene, sono il numero quattro del mondo, non è male“.