Quanto guadagna Sinner in un’ora: cifra folle, irraggiungibile

Jannik Sinner guadagna delle cifre davvero considerevoli, grazie agli sponsor e ai suoi successi tennistici.

Jannik Sinner guadagna cifre veramente straordinarie all’interno della sua attività che riguarda direttamente il mondo del tennis. Il numero due al mondo, considerato un fuoriclasse assoluto nonché l’unico capace veramente di contrastare Carlos Alcaraz in questo momento preciso, nel 2026 si prepara ad affrontare ai più alti livelli del tennis che conta qualunque avversario si troverà di fronte alla propria strada. Ma quanto guadagna in una sola ora?

Sappiamo molto bene che i giocatori come Sinner e Alcaraz detengono guadagni veramente straordinari. Non solo per i loro successi ottenuti un po’ in tutto il mondo, ma anche grazie all’immancabile supporto da parte degli sponsor. E parlando di guadagni straordinari, anche in questo Jannik Sinner è pressoché irraggiungibile.

Quanto guadagna Sinner in un’ora: la cifra è spaventosa

Quanto guadagna Jannik Sinner in una sola ora? Molti analisti hanno analizzato proprio il potenziale guadagno del giocatore italiano, e non solo, per capire a quanto ammonterebbe in soli sessanta minuti la fortuna del giocatore che attualmente si trova al secondo posto della classifica ATP, in attesa di farsi valere tanto dal punto di vista economico quanto da quello sportivo pure nel nuovo anno. Per farlo, i professionisti hanno calcolato soltanto im atch giocati in singolare durante tutto l’arco del 2025, dividendo il montepremi accumulato per il tempo di permanenza in campo di ognuno.

Nonostante mesi e mesi di squalifica, Jannik Sinner è stato il giocatore a guadagnare più di tutti in senso assoluto, il che è davvero incredibile oltre che straordinario. Giocando soltanto 1 ora a tennis, l’altoatesino campione di Wimbledon 2025 potrebbe comprare una supercar di ultima generazione. Sul podio virtuale dei ‘guadagni precoci’ salgono anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Si trova al nono posto un altro italiano, Lorenzo Musetti. Il calcolo ha escluso non soltanto i partecipanti alla Coppa Davis, ma anche bonus ed esibizioni varie. Di seguito, la classifica completa:

Jannik Sinner 130.035 euro l’ora;

Carlos Alcaraz 101.988 euro l’ora;

Novak Djokovic 39.945 euro l’ora;

Jack Draper 36.545 euro l’ora;

Taylor Fritz 33.146 euro l’ora;

Alexander Zverev 32.296 euro l’ora;

Ben Shelton 31.446 euro l’ora;

Alex De Minaur 30.596 euro l’ora;

Lorenzo Musetti 28.896 euro l’ora;

Felix Auger-Aliassime 28.046 euro l’ora.

Questi sono i guadagni che coinvolgono coloro che hanno dimostrato di essere i migliori giocatori al mondo nel 2025. Considerando che parliamo di una sola ora di gioco e quindi di lavoro, sono davvero numeri straordinari.