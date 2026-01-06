Sorpresa Cobolli, non la prende bene: è una furia

Flavio Cobolli si è arrabbiato molto per quanto accaduto nell’ultimo match: il tennista azzurro non ha affatto gradito una decisione.

Il primo appuntamento stagionale per Flavio Cobolli è la United Cup 2026 in Australia. Il tennista romano, protagonista del trionfo in Coppa Davis (il terzo consecutivo per l’Italia), è il big della Nazionale azzurra assieme a Jasmine Paolini, senza dimenticare il doppio formato da Sara Errani e Andrea Vavassori che tante soddisfazioni ha regalato ai tifosi italiani in questi ultimi anni.

Purtroppo, però, il cammino dell’Italia nella United Cup 2026 è partito subito in salita. Jasmine Paolini è infatti uscita sconfitta dall’incontro con la svizzera Belinda Bencic; nel secondo match proprio Cobolli è riuscito a pareggiare i conti con la vittoria su Stan Wawrinka, ma il ko di Errani-Vavassori contro Bencic-Paul ha dato il punto decisivo e la vittoria agli elvetici.

Proprio durante il match Cobolli-Wawrinka si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Il numero 22 al mondo si era portato sul 5-4 nel primo set e aveva l’occasione di chiudere i conti nella prima frazione con il servizio a favore. Tuttavia il game è cominciato male: Wawrinka è infatti andato avanti 30-0, nonostante le forti proteste di Cobolli. Ma cosa è successo esattamente?

Furia Cobolli, non ci sta: cosa è successo durante la United Cup

L’azzurro era pronto a colpire durante lo scambio con il suo avversario ma una delle palline che aveva in tasca è improvvisamente caduta in campo. Cobolli si è fermato, convinto che avrebbe potuto rigiocare il punto a causa dell’interruzione. La decisione del giudice di sedia lo ha però completamente spiazzato: il punto è stato infatti assegnato a Wawrinka.

A quel punto Cobolli ha chiesto l’intervento del supervisor Gerry Armstrong: il tennista italiano era certo di essere dalla parte della ragione. Purtroppo per Flavio anche il supervisor ha confermato la decisione del giudice di sedia: “Non puoi ostacolare te stesso – ha detto Gerry Armstrong – Questo dipende da te. Non ha niente a che fare con Stan”.

In effetti, regolamento alla mano, le cose stanno proprio così. Per poter fermare il match e rigiocare il punto, infatti, l’ostacolo deve essere causato dall’avversario o da qualcosa al di fuori del controllo del giocatore: “Un giocatore non può interrompere il gioco per un disturbo causato da lui stesso”. Ecco perché le proteste di Cobolli non sono servite a nulla. Il 23enne ha poi vinto il primo set ma ha dovuto faticare fino al tie-break della terza frazione per battere Wawrinka. Un punto che comunque non è bastato all’Italia.