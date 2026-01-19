Ciclismo, domani il via ufficiale della stagione: in programma il Tour Down Under

La stagione ciclistica inizia ufficialmente domani mattina (8:30 italiane) con il crono-prologo del Santos Tour Down Under, primo avvenimento in terra australiana.

Non ci saranno Pogacar, Vingegaard e Van der Poel, ma la startlist di partenza è comunque interessante. Presente il vincitore della scorsa edizione e secondo classificato nel 2024, Jhonatan Narváez, fidato gregario del campione del mondo Pogacar. Tra i partenti anche Javi Romo, Finn Fisher-Black, Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Luke Plapp e Ben O’Connor, le due punte del Team Jayco AlUla.

Il percorso

Domani, come detto, ci sarà il prologo cittadino ad Adelaide: una prova di soli 3,6 chilometri che metterà di fronte gli specialisti delle gare contro il tempo. La prima tappa in linea avrà partenza e arrivo a Tanuda per 120,6 km complessivi e tre giri di circuito che presentano la semplice salita di Mengler Hill (2,1 km al 3,4%). Nella seconda tappa saranno protagonisti i velocisti, da Herney Beach a Nairne: una frazione di 140,8 km.

La Tappa 4 partirà da Brighton e ci saranno tre scalate sulla celebre salita australiana Willunga Hill (3,2 km al 7,5%), una all’inizio e due nel finale. Non ci sono tappe scontate e i corridori che ambiscono alla classifica generale devono prestare molta attenzione anche alla tappa finale, con partenza e arrivo a Stirling per un totale di 169,8 km.