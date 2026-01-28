Tutte le notizie di calciomercato oggi mercoledì 28 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Calciomercato, gli aggiornamenti

10.54 Pedullà: “Esclusiva, Bari a sorpresa. Trattativa avanzata per l’attaccante Piscopo della Juve Stabia“.

10.50 Pedullà: “Ambrosino-Avellino, ci sarà un incontro entro domani. Per il centrocampo oggi call con il Cagliari per Liteta“.

10.20 Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni stanno effettuando le visite mediche di rito con il Parma.

10.15 Pedullà: “Il Team Altamura cerca un altro difensore centrale e lo ha individuato in Christian Bonacchi, classe 2000, in uscita dal Siracusa. La trattativa, nata nelle ultime ore, sta procedendo nel migliore dei modi, mancano gli ultimi accordi e si lavorerà in tal senso. Bonacchi ha un contratto in scadenza con il suo attuale club”.

8.30 Pedullà: “Avellino, inserimento importante in serata per Giuseppe Ambrosino dopo lo stand-by con il Venezia. Il Napoli deciderà dopo il Chelsea. In lista per l’attacco anche Novakovic della Reggiana. Per il centrocampo l’idea è quella di provare a prendere uno tra Le Borgne del Como e Liteta del Cagliari“.

8.00 Pedullà: “Il Brentford ha ribadito di non essere più interessato (da ieri) a Cancellieri. Decisione del club”.

00.45 Alfredo Pedullà e un’indiscrezione sul Como: “Il Como guarda al presente ma anche al futuro. E ha avviato una trattativa con l’Empoli per il centrocampista centrale Alessio Baralla, classe 2008, brillante protagonista con l’Under 17 che a maggio sarà impegnata in Albania nella fase finale dell’Europeo. Grande tecnica e personalità. Baralla è un napoletano doc che in Toscana ha trovato la personale consacrazione per la sua visione di gioco e gli assist che appartengono al repertorio di un ragazzo destinato a una carriera importante. Non a caso il Como, che lo ha fatto seguire a lungo, adesso ha intenzione di chiudere l’operazione avendo già offerto all’Empoli 700 mila euro. Ma dall’interesse bisogna passare agli accordi che ancora non ci sono”.

Lazio, malumori di Romagnoli: cosa succede

00.30 Le ultime di Alfredo Pedullà sulla Lazio: “Alessio Romagnoli si è allenato, ma non è felice dell’attuale situazione. Probabilmente sì sarebbe aspettato una mano da Maurizio Sarri dopo che la Lazio gli aveva dato garanzie sul fatto che sarebbe partito dopo la partita di Lecce. E poi ha cambiato idea avendo memorizzato alcune dichiarazioni. Situazione difficile da spiegare e da metabolizzare a tre giorni scarsi dalla gara contro il Genoa. Noi terremmo ancora uno spiraglio. Sui nomi in entrata spesso in libertà e avallati da qualche sito senza un minimo di verifica. Possiamo dire che per Arnau Martinez del Girona ci solo stati sondaggi che non hanno portato ad alcun tipo di accordo. Il profilo intriga ma c’è concorrenza e al momento non possiamo parlare di trattativa davvero concreta. Quanto ad Adrian Przyborek, centrocampista duttile e talentuoso classe 2007 del Pogon Szczecin. Ci sono conferme sui dialoghi anticipati dalla Polonia con il presidente del club che ha parlato di altri club interessati. Ma almeno in queste ore non siamo in uno stato avanzato e vedremo se la situazione cambierà. Non ci stupiremmo se si virasse altrove, la sensazione è che ci sia voglia di un gioco al rialzo per scatenare un’asta, tuttavia nulla escludiamo. Capitolo Noslin: molte manifestazioni di interesse, come già raccontato. Ma la Lazio deciderà se aprire al prestito con diritto di riscatto, fin qui non l’ha fatto”.

Juventus, le ultime su Kolo Muani

00.00 Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Randal Kolo Muani: “Kolo Muani e la Juventus. Abbiamo raccomandato di maneggiare con cautela prima dell’uso. Ma di sicuro è una partita aperta. La Juve si è mossa perché ha memorizzato l’apertura dell’attaccante, ora in prestito al Tottenham, che a Torino bianconera probabilmente ha lasciato in po’ di cuore. Il francese aveva deciso di restare, poi la scorsa estate la trattativa è entrata in un frullatore anche stucchevole. Ma Kolo ha sempre continuato a pensare alla Juve. I primi contatti svelati ieri (al netto del semplice accostamento del nome ai bianconeri) sono andati avanti anche nella giornata di oggi con l’intermediario che avrà un ruolo importante nella trattativa. È vero che il Tottenham dovrà dare la prima apertura, e la volontà dell’attaccante può essere determinante, ma è anche la Juventus poi dovrà farsi trovare pronta rispetto alle richieste del Paris Saint-Germain dopo le forti incomprensioni e i continui rinvii della scorsa estate che avevamo indispettito non poco i francesi. Farsi trovare pronta significa che se eventualmente – dopo il via libera Spurs da verificare – concedessero un prestito con diritto di riscatto bene. Ma se chiedessero l’obbligo (che la Juve fin qui ha negato a tutti) non ci sarebbe tempo da perdere, della serie “dentro o fuori”. Di sicuro gli uomini di Comolli ci proveranno fino in fondo. Sull’esito della partita dobbiamo aspettare”.