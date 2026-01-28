Tutte le notizie di calciomercato oggi mercoledì 28 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

19.47 Pedullà: “Verona, trattativa avanzata per Bowie dell’Hibernian“.

18.37 Pedullà: “Il Venezia prende Junior Ligue, classe 2005 dallo Zurigo e pensa di girarlo al Mantova in prestito”.

17.58 Diaby è sempre più vicino all’Inter: il club nerazzurro sta raggiungendo l’intesa totale con il calciatore e i suoi agenti. Si parla di un prestito con diritto riscatto a circa 35 milioni di euro. Questa operazione non significa che i nerazzurri abbandoneranno la pista che porta a Ivan Perisic.

Fiorentina, mai trattato Noslin con la Lazio

17.57 Pedullà: “Noslin non è un obiettivo della Fiorentina, mai trattato. Il Torino ci ha provato ma c’è il nodo formula”.

17.50 Raheem Sterling lascia il Chelsea: l’attaccante ha risolto il suo contratto con i Blues.

17.35 Pedullà: “La Lazio rompe gli indugi per Adrian Przyborek, dalle riflessioni di ieri a un’offerta che verrà aumentata per trovare tutti gli accordi. Call in serata”.

Roma-Fortini, nuovi contatti

17.14 Pedullà: Roma–Fortini, nuovi contatti con l’agente nelle ultime ore. La Roma proverà a migliorare offerta, poi sarà la Fiorentina a decidere (attuale scadenza 2027, il rinnovo verrà proposto nuovamente a fine mercato)”.

Juve-Mateta: mossa del Tottenham

16.31 La Juventus deve guardarsi intorno. Alfredo Pedullà: “Non solo il Nottingham Forest, anche il Tottenham ci prova per Mateta, come già segnalato ieri mattina”.

16.30 Esclusiva SI di Gianluigi Longari: conferme totali sul tentativo da parte dell’Inter per Yanis Massolin del Modena svelato in esclusiva. Il club emiliano vorrebbe trattenere il francese fino al termine della stagione.

15:15 Genoa, Alexsandro Amorim sta svolgendo in questi minuti le visite mediche. Il centrocampista classe 2005 sarà a disposizione di De Rossi già per la sfida di venerdì contro la Lazio.

La Lazio su Gustavo Puerta: l’esclusiva SI

14:45 ESCLUSIVA SI Longari: “C’è anche la Lazio tra i club che hanno preso informazioni sul centrocampista del Racing Santander, Gustavo Puerta. Forte interesse anche dalla Liga Spagnola per Puerta, che sta valutando la migliore soluzione per la sua traiettoria professionale”.

13:30 ESCLUSIVA SI – Torino, pronta un’offerta per il difensore centrale Kapuadi, del Legia Varsavia. Su di lui almeno altri due club. Pressing granata anche per Ranieri della Fiorentina, ma la viola respinge fin qui i tentativi.

13:00 ESCLUSIVA SI – Longari: “L’accordo con l’Hajduk Spalato per Mlacic da parte dell’Inter é sempre valido. Si attende il via libera da parte del ragazzo che non è ancora arrivato. La volontà dei nerazzurri è di non modificare la base economica sulla quale era stato costruito”.

10.54 Pedullà: “Esclusiva, Bari a sorpresa. Trattativa avanzata per l’attaccante Piscopo della Juve Stabia“.

10.50 Pedullà: “Ambrosino-Avellino, ci sarà un incontro entro domani. Per il centrocampo oggi call con il Cagliari per Liteta“.

10.20 Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni stanno effettuando le visite mediche di rito con il Parma.

10.15 Pedullà: “Il Team Altamura cerca un altro difensore centrale e lo ha individuato in Christian Bonacchi, classe 2000, in uscita dal Siracusa. La trattativa, nata nelle ultime ore, sta procedendo nel migliore dei modi, mancano gli ultimi accordi e si lavorerà in tal senso. Bonacchi ha un contratto in scadenza con il suo attuale club”.

8.30 Pedullà: “Avellino, inserimento importante in serata per Giuseppe Ambrosino dopo lo stand-by con il Venezia. Il Napoli deciderà dopo il Chelsea. In lista per l’attacco anche Novakovic della Reggiana. Per il centrocampo l’idea è quella di provare a prendere uno tra Le Borgne del Como e Liteta del Cagliari“.

8.00 Pedullà: “Il Brentford ha ribadito di non essere più interessato (da ieri) a Cancellieri. Decisione del club”.

00.45 Alfredo Pedullà e un’indiscrezione sul Como: “Il Como guarda al presente ma anche al futuro. E ha avviato una trattativa con l’Empoli per il centrocampista centrale Alessio Baralla, classe 2008, brillante protagonista con l’Under 17 che a maggio sarà impegnata in Albania nella fase finale dell’Europeo. Grande tecnica e personalità. Baralla è un napoletano doc che in Toscana ha trovato la personale consacrazione per la sua visione di gioco e gli assist che appartengono al repertorio di un ragazzo destinato a una carriera importante. Non a caso il Como, che lo ha fatto seguire a lungo, adesso ha intenzione di chiudere l’operazione avendo già offerto all’Empoli 700 mila euro. Ma dall’interesse bisogna passare agli accordi che ancora non ci sono”.

Lazio, malumori di Romagnoli: cosa succede

00.30 Le ultime di Alfredo Pedullà sulla Lazio: “Alessio Romagnoli si è allenato, ma non è felice dell’attuale situazione. Probabilmente sì sarebbe aspettato una mano da Maurizio Sarri dopo che la Lazio gli aveva dato garanzie sul fatto che sarebbe partito dopo la partita di Lecce. E poi ha cambiato idea avendo memorizzato alcune dichiarazioni. Situazione difficile da spiegare e da metabolizzare a tre giorni scarsi dalla gara contro il Genoa. Noi terremmo ancora uno spiraglio. Sui nomi in entrata spesso in libertà e avallati da qualche sito senza un minimo di verifica. Possiamo dire che per Arnau Martinez del Girona ci solo stati sondaggi che non hanno portato ad alcun tipo di accordo.

Il profilo intriga ma c’è concorrenza e al momento non possiamo parlare di trattativa davvero concreta. Quanto ad Adrian Przyborek, centrocampista duttile e talentuoso classe 2007 del Pogon Szczecin. Ci sono conferme sui dialoghi anticipati dalla Polonia con il presidente del club che ha parlato di altri club interessati. Ma almeno in queste ore non siamo in uno stato avanzato e vedremo se la situazione cambierà. Non ci stupiremmo se si virasse altrove, la sensazione è che ci sia voglia di un gioco al rialzo per scatenare un’asta, tuttavia nulla escludiamo. Capitolo Noslin: molte manifestazioni di interesse, come già raccontato. Ma la Lazio deciderà se aprire al prestito con diritto di riscatto, fin qui non l’ha fatto”.

Juventus, le ultime su Kolo Muani

00.00 Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Randal Kolo Muani: “Kolo Muani e la Juventus. Abbiamo raccomandato di maneggiare con cautela prima dell’uso. Ma di sicuro è una partita aperta. La Juve si è mossa perché ha memorizzato l’apertura dell’attaccante, ora in prestito al Tottenham, che a Torino bianconera probabilmente ha lasciato in po’ di cuore. Il francese aveva deciso di restare, poi la scorsa estate la trattativa è entrata in un frullatore anche stucchevole. Ma Kolo ha sempre continuato a pensare alla Juve. I primi contatti svelati ieri (al netto del semplice accostamento del nome ai bianconeri) sono andati avanti anche nella giornata di oggi con l’intermediario che avrà un ruolo importante nella trattativa.

È vero che il Tottenham dovrà dare la prima apertura, e la volontà dell’attaccante può essere determinante, ma è anche la Juventus poi dovrà farsi trovare pronta rispetto alle richieste del Paris Saint-Germain dopo le forti incomprensioni e i continui rinvii della scorsa estate che avevamo indispettito non poco i francesi. Farsi trovare pronta significa che se eventualmente – dopo il via libera Spurs da verificare – concedessero un prestito con diritto di riscatto bene. Ma se chiedessero l’obbligo (che la Juve fin qui ha negato a tutti) non ci sarebbe tempo da perdere, della serie “dentro o fuori”. Di sicuro gli uomini di Comolli ci proveranno fino in fondo. Sull’esito della partita dobbiamo aspettare”.