8:30 Alfredo Pedullà: “Tijjani Noslin è sicuramente sul mercato, a maggior ragione dopo le ultime operazioni in entrata della Lazio. Ci sono state varie manifestazione d’interesse, possiamo soltanto dire che qualsiasi tipo di accostamento alla Fiorentina è privo di ogni fondamento. Il Torino ci ha provato, ha proposto una scambio con Zapata respinto dalla Lazio, sembra complicato trovare una soluzione. Anche perché la Lazio chiede un prestito con diritto di riscatto che possa diventare facilmente obbligo, nei prossimi giorni potrebbe cambiare idea ma oggi la situazione è questa. Monaco e Villarreal ci hanno provato nelle ultime 48 ore, ma devono rispettare quei paletti”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Nel pomeriggio la Roma, come svelato con un tweet, ha mosso ulteriori passi in direzione Fortini. Il club giallorosso ha intensificato i contatti con l’agente e del terzino della Fiorentina in scadenza nel 2027, ha preannunciato un’offerta migliore e vedremo come risponderà il club viola che aveva pensato di proporre un nuovo rinnovo tra la fine di questa sessione di mercato e la metà della prossima settimana. Il discorso è collegato a Tsimikas che per il momento non si muove da Roma (in prestito dal Liverpool) ma la situazione va monitorata fino alla chiusura della sessione invernale. L’altro incrocio è tra Disasi e Ranieri, due profili che sta cercando: i primi sondaggi per il difensore centrale del Chelsea sono stati raccontati a fine dicembre, c’è concorrenza e la Fiorentina non ha ancora avuto una risposta definitiva. In ogni caso i viola hanno bisogno di prendere un difensore centrale a prescindere da Ranieri che, confermiamo, ha avuto una proposta dal Torino ma la Fiorentina per il momento non intende procedere”.

7:30 Alfredo Pedullà: “L’Inter sta lavorando intensamente tra presente e futuro. Ci sono conferme sul forte interesse per Moussa Diaby, esterno di 26 dell’Al Ittihad, un passato con la maglia del Crotone e che il club arabo aveva prelevato un anno e mezzo fa dall’Aston Villa per circa 60 milioni. La disponibilità di Diaby deve adesso passare attraverso il via libera dell’Al Ittihad e l’Inter ci sta lavorando. Marotta prima della sfida di Dortmund ha parlato di percentuali basse, ma la situazione va seguita. Nel frattempo l’Inter aspetta la decisione del PSV per Ivan Perisic, quest’ultimo non vede l’ora di tornare alla Pinetina. A maggior ragione dopo l’eliminazione del PSV. E ci sono conferme totali rispetto al forte intesse per Massolin del Modena, come anticipato nella giornata di ieri da Gianluigi Longari. Trattativa bene avviata con la possibilità di lasciare l’esterno-trequartista in Emilia per l’intera stagione”.

7:00 Alfredo Pedullà: “Un nuovo attaccante per il Sassuolo, accordo totale con la Fiorentina per Nzola. Si aspettava soltanto il via libera del club viola dopo gli accordi impostati nei giorni scorsi. Adesso siamo al traguardo, con Nzola che molto presto sarà in Emilia per le visite e per mettersi a disposizione di Fabio Grosso”.