Tutte le notizie di calciomercato oggi mercoledì 29 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Calciomercato, ultime notizie in tempo reale

16.33 Alfredo Pedullà sull’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman: “Dopo il tentativo di settembre il Fenerbahce torna all’assalto, propone un mega ingaggio e ora deve soddisfare l’Atalanta”.

16.10 Alfredo Pedullà su Diaby-Inter: “Diaby scende in campo con l’Al-Ittihad. L’Inter ci sta provando e nonostante Marotta abbia parlato di possibilità ridotte per il trasferimento dobbiamo continuare a seguire la situazione. L’Al-Ittihad proprio in questi minuti sta giocando contro l’Al-Fateh, partita che vede protagonista anche l’esterno finito nel mirino dei nerazzurri nelle ultime ore.

15:45 Pedullà: “Aggiornamento Sulemana: l’Atalanta non ha ancora aperto al prestito con il semplice diritto di riscatto e chiede l’obbligo. Per il Napoli l’unica via è proprio quella del prestito con opzione. Soluzione che propone anche la Roma, ma senza trovare l’approvazione della Dea”.

Bologna su Noslin

15:30 Pedullà: “Aggiornamento Noslin: Lazio e Bologna in contatto diretto per il passaggio dell’olandese. I rossoblù devono prima fare un’uscita in attacco”. Attenzione a Dominguez-Cagliari.

15:25 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il terzino brasiliano Kaiki Bruno è sempre più vicino al Como. Tra oggi e domani l’intesa definitiva.

15:00 Ufficiale: Alessandro Di Pardo si trasferisce dal Cagliari alla Sampdoria.

14:15 Giuseppe Corrado smentisce la cessione di Tramoni al Palermo: “Resta al Pisa, ci serve ho letto cose letteralmente inventate sul suo futuro”.

13:45 Aggiornamento Mateta. Pedullà: “Il Nottingham vuole chiudere, ma non lo ha ancora fatto. E il Tottenham è sul giocatore”.

13:33 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Tyrique George sarebbe stato riproposto alla Roma in queste ore. Non convince, Gasperini vorrebbe un esterno offensivo più pronto. E proseguono anche i contatti per Nicolò Fortini della Fiorentina.

13:30 Pedullà: “Per Ambrosino avanza l’Avellino. Lo Spezia continua però a provarci in maniera convinta. Il Modena segue la situazione”.

13:00 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per Kamaldeen Sulemana il Napoli al momento è in vantaggio sulla Roma. Non c’è però una decisione definitiva. Nel pomeriggio, ci sarà un vertice di mercato per capire meglio le condizioni. La Dea chiede l’obbligo di riscatto alla Roma; mentre il Napoli sarebbe costretto al diritto con riscatto fissato sui 23/24 milioni di euro.

12:55 Prati-Torino sempre più vicini. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il regista del Cagliari viaggia verso la maglia granata. I rossoblù poi prenderanno un sostituto: Lovric dell’Udinese sempre in pole per rinforzare il centrocampo sardo.

12:35 Il Verona oggi avrà una nuova call per chiudere l’affare Bowie, attaccante dell’Hibernian.

Napoli su George e Sulemana

12:18 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe interessato a Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta e Tyrique George del Chelsea per completare il reparto degli esterni offensivi. Per il giocatore dell’Atalanta hanno effettuato sondaggi anche la Juventus, che cerca un vice Yildiz, e la Roma.

11:50 Alfredo Pedullà: “Perisic: stamattina il PSV non ha voluto parlarne, sollecitato dal calciatore. Nel pomeriggio nuovi dialoghi”.

11:46 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cagliari avrebbe effettuato un sondaggio per Dominguez del Bologna. I sardi vorrebbero aggiungere un esterno offensivo al loro reparto d’attacco e vorrebbero l’argentino in prestito. Il giocatore ha dato disponibilità, ma dipende dalla volontà del club felsineo.

11:30 Regalo di mercato in arrivo per Francesco Farioli al Porto. Terem Moffi non indosserà più la maglia del Nizza in questa stagione. Secondo quando raccolto da Footmercato, è stato raggiunto un accordo completo con i Dragoes per il prestito dell’ex Lorient.

11:06 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per Tijjani Noslin della Lazio. Il Monaco insiste con l’offerta di un milione per il prestito con diritto che diventerebbe obbligo a condizioni difficili, ma non basta.

11:00 Ufficiale, Scarlato nuovo giocatore del Parma: arriva dal River Plate.

Nuovo acquisto ufficiale per il Genoa

10:00 Genoa CFC comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4.

8:30 Alfredo Pedullà: “Tijjani Noslin è sicuramente sul mercato, a maggior ragione dopo le ultime operazioni in entrata della Lazio. Ci sono state varie manifestazione d’interesse, possiamo soltanto dire che qualsiasi tipo di accostamento alla Fiorentina è privo di ogni fondamento. Il Torino ci ha provato, ha proposto una scambio con Zapata respinto dalla Lazio, sembra complicato trovare una soluzione. Anche perché la Lazio chiede un prestito con diritto di riscatto che possa diventare facilmente obbligo, nei prossimi giorni potrebbe cambiare idea ma oggi la situazione è questa. Monaco e Villarreal ci hanno provato nelle ultime 48 ore, ma devono rispettare quei paletti”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Nel pomeriggio la Roma, come svelato con un tweet, ha mosso ulteriori passi in direzione Fortini. Il club giallorosso ha intensificato i contatti con l’agente e del terzino della Fiorentina in scadenza nel 2027, ha preannunciato un’offerta migliore e vedremo come risponderà il club viola che aveva pensato di proporre un nuovo rinnovo tra la fine di questa sessione di mercato e la metà della prossima settimana. Il discorso è collegato a Tsimikas che per il momento non si muove da Roma (in prestito dal Liverpool) ma la situazione va monitorata fino alla chiusura della sessione invernale. L’altro incrocio è tra Disasi e Ranieri, due profili che sta cercando: i primi sondaggi per il difensore centrale del Chelsea sono stati raccontati a fine dicembre, c’è concorrenza e la Fiorentina non ha ancora avuto una risposta definitiva. In ogni caso i viola hanno bisogno di prendere un difensore centrale a prescindere da Ranieri che, confermiamo, ha avuto una proposta dal Torino ma la Fiorentina per il momento non intende procedere”.

Mercato Inter in evoluzione

7:30 Alfredo Pedullà: “L’Inter sta lavorando intensamente tra presente e futuro. Ci sono conferme sul forte interesse per Moussa Diaby, esterno di 26 dell’Al Ittihad, un passato con la maglia del Crotone e che il club arabo aveva prelevato un anno e mezzo fa dall’Aston Villa per circa 60 milioni. La disponibilità di Diaby deve adesso passare attraverso il via libera dell’Al Ittihad e l’Inter ci sta lavorando. Marotta prima della sfida di Dortmund ha parlato di percentuali basse, ma la situazione va seguita. Nel frattempo l’Inter aspetta la decisione del PSV per Ivan Perisic, quest’ultimo non vede l’ora di tornare alla Pinetina. A maggior ragione dopo l’eliminazione del PSV. E ci sono conferme totali rispetto al forte intesse per Massolin del Modena, come anticipato nella giornata di ieri da Gianluigi Longari. Trattativa bene avviata con la possibilità di lasciare l’esterno-trequartista in Emilia per l’intera stagione”.

7:00 Alfredo Pedullà: “Un nuovo attaccante per il Sassuolo, accordo totale con la Fiorentina per Nzola. Si aspettava soltanto il via libera del club viola dopo gli accordi impostati nei giorni scorsi. Adesso siamo al traguardo, con Nzola che molto presto sarà in Emilia per le visite e per mettersi a disposizione di Fabio Grosso”.