8.30 Pedullà: “Il Verona a sorpresa sta chiudendo l’operazione Lovric. Nella notte lo scatto decisivo per il centrocampista in uscita dall’Udinese che era stato cercato dal Cagliari e da qualche club straniero. Ma il Verona ha giocato di anticipo ed è sul punto di definire l’ha trattativa, Lovric ha detto sì, un centrocampista in più per cercare la missione salvezza”.

7.00 La notizia delle ultime ore arriva da Alfredo Pedullà, che spiega: “Mateta può chiudere gli accordi con il Notthingam Forest (in pressing) nelle ultime ore. Ma nelle ultime ore il Milan si è informato seriamente per gennaio (se uscisse Nkunku) o per giugno. Adesso la decisione dell’attaccante che confidava in un rilancio della Juventus“.

6.00 Pedullà: “A volte si può ritentare nella speranza di scardinare un muro. Il Fenerbahce è appostato da settembre su Ademola Lookman, nelle ultime ore – come già raccontato – ha alzato il pressing dopo aver tentato il diretto interessato con un ingaggio extralarge. Vedremo se il Fenerbahce farà l’offerta giusta che per l’Atalanta dovrebbe avere una base di almeno 35 milioni più eventuali bonus, ovviamente uno sconto congruo rispetto alle richieste della scorsa estate. Il destino di Lookman è collegato a quello di Sulemana corteggiato da Napoli e Roma (la formula sarà importante), difficile che possano andar entrambi malgrado l’arrivo di Giacomo Raspadori”.

5.00 Le ultime di Alfredo Pedullà: “Il Genoa può cedere Brooke Norton-Cuffy, ma a determinate condizioni. Oggi non vorrebbe darlo in prestito con diritto, per l’esterno classe 2004 gradirebbe un obbligo non troppo complicato da raggiungere, vedremo se ci saranno sviluppi diversi. Nelle ultimissime ore Norton-Cuffy è stato proposto all’Inter, ma a noi risulta anche almeno in queste ore i nerazzurri stanno cercando altro perché lo ritengono con caratteristiche simili a quelle di Dumfries che presto rientrerà. L’Inter può anche cambiare idea entro lunedì, ma per ora non affonda. La Juve, invece, è molto interessata anche se la priorità è quella di prendere un attaccante. Interessati a Norton-Cuffy un paio di club inglesi che possono offrire cifre importanti”.