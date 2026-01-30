Tutte le notizie di calciomercato oggi venerdì 30 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

14:50 Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2026 – da Udinese Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Sandi Lovric.

14:15 Romagnoli non convocato per Lazio-Genoa: Al-Sadd più vicino?

13:30 Alfredo Pedullà: “Torino, Jappert sempre più vicino. Ma i granata vogliono fare due difensori centrali. Occhio a Marianucci, ci sono la Cremonese (da sempre) e il Sassuolo“.

13:20 Alfredo Pedullà: “Alisson, lo Sporting ha aperto al Napoli, call nel pomeriggio, prestito oneroso con diritto di riscatto per cercare gli accordi”.

13:00 Conferme dalla Francia: L’Equipe ha rivelato che il Milan e il Crystal Palace hanno blindato l’accordo di Mateta per l’estate, con grandi possibilità di anticipare. Soprattutto se uscisse Nkunku.

12:30 Secondo Foot Mercato, il Sassuolo è in una trattativa avanzata con l’Olympique Marsiglia per Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007. Operazione complessiva da circa 10 milioni di euro.

Ufficiale: Bayern-Goretzka è addio

12:00 Comunicato del Bayern Monaco: “Leon Goretzka lascerà il Bayern quest’estate dopo otto anni di successi. Fino ad allora, faremo tutto il possibile per vincere altri titoli insieme!”.

11.29 Pedullà: “Lookman-Fenerbahce, la base a 35 milioni. L’Atalanta chiede qualche bonus”.

11.20 Pedullà: “Prati atteso dal Torino per le visite. Ngonge e Asllani hanno lasciato il capoluogo piemontese per raggiungere rispettivamente Espanyol e Besiktas“.

10.53 Pedullà: “Esclusiva, per Nkunku sondaggi di Roma, Fenerbahce (che sta trattando Lookman) e Atletico Madrid“.

De Zerbi smentisce le dimissioni

10.40 Contattato da L’Equipe, Roberto De Zerbi ha smentito di aver chiesto le dimissioni al Marsiglia dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Les secousses à l’OM ne vont épargner personne et Roberto De Zerbi est au centre de l’attention. Contacté par L’Équipe, l’entraîneur a démenti, tard jeudi soir, avoir demandé à quitter le club. Nos infos ➡️ https://t.co/RPxsnV2UDe pic.twitter.com/w0M9v5zbPJ — L’Équipe (@lequipe) January 29, 2026

10.10 Pedullà.”Mateta-Milan, piovono conferme di ogni tipo”.

10.00 Pedullà: “Lookman-Fenerbahce, si procede no stop”.

Mateta-Milan, gli aggiornamenti

8.55 La notizia delle ultime ore, riportata in esclusiva nella notte da Alfredo Pedullà e rilanciata stamattina dalle principali testate italiane, è il forte pressing del Milan per Jean Mateta. Proprio Pedullà, sul proprio sito, ha descritto ampiamente la situazione: “Il futuro di Jean-Philippe Mateta è tutto da scrivere. Ma ci potrebbe essere una clamorosa svolta. Il Nottingham Forest potrebbe chiudere da un momento all’altro, ma ancora non l’ha fatto. E il rischio è quello di essere bruciato. Con un tweet dell’1,17 nel buio della notte vi abbiamo svelato il clamoroso inserimento del Milan che ha lavorato sottotraccia nella giornata di ieri dopo gli apprezzamenti degli scorsi mesi. In sostanza il Milan ha detto agli agenti di Mateta (in ottimi rapporti con Moncada) di essere aperto a due soluzioni. La prima: entrare in scena subito, entro la chiusura del mercato di gennaio. Se si individuasse la soluzione in uscita per un attaccante. L’indiziato è Nkunku.

La seconda: trovare un accordo adesso per prenderlo a giugno chiudendo l’operazione in queste ore. Possibile e clamorosa svolta che la Gazzetta dello Sport ha confermato con un articolo pubblicato sul sito all’1,37, esattamente venti minuti dopo la nostra esclusiva, con il quotidiano andato on line in quei minuti. Ricordiamo che Mateta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e che il Nottingham Forest aveva presentato una proposta di circa 40 milioni di euro. Facciamo un esempio. Prenotandolo adesso per giugno si potrebbe avere un piccolo sconto sul cartellino (magari da 40 milioni a 28-30 più bonus). Considerato che Mateta andrebbe in scadenza di contratto. In un mercato pazzo consigliamo di aspettare perché le cose cambiano ogni cinque minuti e il Nottingham magari spera ancora. Ma il clamoroso inserimento del Milan c’è stato e va seguito con grande attenzione. Perché la voglia di Italia di Mateta è tanta e il mancato rilancio della Juve gli ha provocato delusione. Ripetiamo: il Nottingham aveva e forse ha ancora qualche carta in mano. Ma il Milan sta lavorando per un clamoroso sorpasso.

8.30 Pedullà: “Il Verona a sorpresa sta chiudendo l’operazione Lovric. Nella notte lo scatto decisivo per il centrocampista in uscita dall’Udinese che era stato cercato dal Cagliari e da qualche club straniero. Ma il Verona ha giocato di anticipo ed è sul punto di definire l’ha trattativa. Lovric ha detto sì. Un centrocampista in più per cercare la missione salvezza”.

Clamoroso Mateta, si inserisce il Milan!

7.00 La notizia delle ultime ore arriva da Alfredo Pedullà, che spiega: “Mateta può chiudere gli accordi con il Notthingam Forest (in pressing) nelle ultime ore. Ma nelle ultime ore il Milan si è informato seriamente per gennaio (se uscisse Nkunku) o per giugno. Adesso la decisione dell’attaccante che confidava in un rilancio della Juventus“.

6.00 Pedullà: “A volte si può ritentare nella speranza di scardinare un muro. Il Fenerbahce è appostato da settembre su Ademola Lookman. Nelle ultime ore – come già raccontato – ha alzato il pressing dopo aver tentato il diretto interessato con un ingaggio extralarge. Vedremo se il Fenerbahce farà l’offerta giusta che per l’Atalanta dovrebbe avere una base di almeno 35 milioni più eventuali bonus. Ovviamente uno sconto congruo rispetto alle richieste della scorsa estate. Il destino di Lookman è collegato a quello di Sulemana corteggiato da Napoli e Roma (la formula sarà importante). Difficile che possano andar entrambi malgrado l’arrivo di Giacomo Raspadori”.

Genoa, Norton-Cuffy proposto all’Inter: cosa sappiamo

5.00 Le ultime di Alfredo Pedullà: “Il Genoa può cedere Brooke Norton-Cuffy, ma a determinate condizioni. Oggi non vorrebbe darlo in prestito con diritto, per l’esterno classe 2004 gradirebbe un obbligo non troppo complicato da raggiungere. Vedremo se ci saranno sviluppi diversi. Nelle ultimissime ore Norton-Cuffy è stato proposto all’Inter. Ma a noi risulta anche almeno in queste ore i nerazzurri stanno cercando altro perché lo ritengono con caratteristiche simili a quelle di Dumfries che presto rientrerà. L’Inter può anche cambiare idea entro lunedì, ma per ora non affonda. La Juve, invece, è molto interessata anche se la priorità è quella di prendere un attaccante. Interessati a Norton-Cuffy un paio di club inglesi che possono offrire cifre importanti”.