Sinner, decisione difficile: costretto a fermarsi

Jannik Sinner è un giocatore di estremo talento, anche se agli Australian Open le cose non gli sono andate particolarmente bene.

Il percorso all’Australian Open non è stato affatto semplice per Jannik Sinner, e ha avuto un epilogo fin troppo rapido e amaro. La sconfitta cotnro Novak Djokovic nella seconda semifinale disputata a Melbourne non è stata esattamente la conclusione che il numero due al mondo si aspettava e nemmeno ciò che avrebbe voluto si compiesse.

Tuttavia, le cose sono andate così e a distanza di giorni ormai da quando è avvenuta tale sconfitta è abbastanza inutile piangere sul latte versato.

Comunque, sempre parlando dei match disputati da Jannik Sinner, come dimenticare il derby tutto italiano disputato contro Luciano Darderi, nel quale è successo anche qualcosa di molto particolare. Lo stesso Darderi ci ha tenuto particolarmente a raccontare quello che è un aneddoto impossibile da non tenere a mente.

Sinner-Darderi, che aneddoto all’Australian Open: i dettagli

Jannik Sinner e Luciano Darderi si sono sfidati all’Australian Open, in un match in cui ha avuto la meglio l’attuale numero due al mondo. Il suo rivale e connazionale ha raccontato un aneddoto interessante, proprio riguardo alla partita giocata; mentre era sul punto di servire, ha sentito il pianto di una bambina sgli spalti, dopodiché c’è stata una pausa forzata. In seguito a quell’episodio in particolare, ha preso vita una inversione di rotta totale, con Jannik Sinner che ha infilato la bellezza di sette punti consecutivi.

Quella particolare situazione è stata vissuta da parte di Luciano Darderi con un pizzico di rammarico, anche se lui stesso ha ammesso che non si poteva fare altrimenti in quel caso. Di seguito le parole riportate dalla redazione di Fanpage: “Nel tie-break capita una cosa strana. Servo per andare sul 3-0, una bambina in tribuna comincia a piangere, non so se fermarmi o provare a servire. Mi fermo, interrompo il flusso e subisco la rimonta. Mi viene da ridere a ripensarci. Ma ho fatto bene, la bambina piangeva e non potevo servire disinteressandomi di quel pianto”.

Queste dichiarazioni dimostrando di come nel tennis, in qualsiasi momento di una qualunque partita, ogni cosa possa cambiare piuttosto rapidamente. Proprio per questo motivo, è di fondamentale importanza non perdere mai la concentrazione in riferimento all’avversario e ai punti giocati. In ogni caso, Luciano Darderi – in costante crescita – può essere veramente orgoglioso della sua esperienza a Melbourne nel corso di questa edizione dell’Australian Open.