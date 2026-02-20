Il messaggio è chiaro, ora Sinner e Alcaraz tremano: è finita

Sinner e Alcaraz sono i due tennisti attualmente più forti al mondo, ma quanto durerà il loro dominio? Nelle ultime ore è arrivato un messaggio chiarissimo che mette i brividi all’italiano e allo spagnolo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sinner e Alcaraz sono impegnati a Doha per il 500 dell’Open del Qatar. Da ormai due anni a questa parte il tennista azzurro e quello spagnolo sono i dominatori assoluti del tennis mondiale. Gli ultimi 9 slam disputati, infatti, hanno visto trionfare solo loro due, con 5 affermazioni di Alcaraz e 4 di Sinner. Anche l’ultima edizione delle ATP Finals ha visto come scenario la finalissima tra Sinner e Alcaraz, con l’altoatesino trionfatore a Torino per il secondo anno consecutivo.

Lo spagnolo, inoltre, in Australia ha completato a 22 anni il Career Grand Slam, vale a dire la vittoria di ogni torneo slam almeno una volta. A Sinner per raggiungerlo manca solo la conquista del Roland Garros, già sfiorata lo scorso anno.

Alcaraz e Sinner, nonostante la loro giovanissima età, vanno avanti a colpi di record. Una rivalità che spinge tutti e due a migliorarsi giorno dopo giorno e a lasciare solo le briciole a tutti gli altri avversari. Di recente, però, è arrivato un messaggio chiarissimo dal mondo del tennis che sta mettendo in allarme il tennista altoatesino e lo spagnolo. A cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli in merito.

Sinner e Alcaraz tremano, dominio presto interrotto? Il messaggio è chiaro

Nei giorni scorsi è avvenuto un evento storico. La giovane promessa del tennis francese Moise Kouamé, all’età di appena 16 anni, ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in un torneo Challenger. Lo ha fatto battendo nettamente – con il punteggio di 6-4, 6-2 – il croato Matej Dodig. Si tratta del primo atleta nato nel 2009 – precisamente il 6 marzo del 2009 – a conquistare una vittoria a questi livelli.

Il ragazzo sta bruciando tutte le tappe. Nelle settimane scorse aveva anche superato i due turni di qualificazione a Montpellier, entrando nel tabellone principale di un torneo 250. Il giovane francese è un pupillo dell’ex tennista Richard Gasquet, il quale ha da pochi mesi smesso di giocare e ha iniziato ad allenare proprio Kouamé.

E lo stesso Kouamé è ben conscio di quali siano le sue qualità. Nel corso dell’ultima intervista si è espresso in questo modo: “In me c’è un po’ di Gael, di Djokovic, di Sinner e di Alcaraz. Battute a parte, c’è soprattutto Mose Kouamé! Ed è questo l’aspetto più importante, tengo molto alla mia identità, al mio stile personale. Spero che tra 10 o 20 anni i giovani possano dire di vedere qualcosa di Kouamé nel loro tennis: è una identità che voglio costruire progressivamente“.