Ufficiale, per Sinner è un dramma: tonfo in classifica

Il momento di Jannik Sinner non è certamente dei migliori. Dopo l’uscita nei quarti di Doha, inoltre, la sua situazione in classifica potrebbe precipitare. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

L’inizio di 2026 di Jannik Sinner non è stato certamente quello sperato dall’altoatesino e dai suoi innumerevoli tifosi sparsi in tutto il mondo. L’azzurro, infatti, non è riuscito a difendere il titolo conquistato agli Australian Open nel 2024 e nel 2025, fermandosi in semifinale a Melbourne contro Novak Djokovic.

Il suo rientro in campo sul cemento di Doha questa settimana, inoltre, ha tolto ulteriori certezze al tennista di San Candido. Dopo aver battuto abbastanza agevolmente il ceco Machac e l’australiano Popyrin, infatti, nel 500 del Qatar la corsa di Sinner si è fermata ai quarti di finale per mano di Mensik. Il giovane e talentuoso tennista ceco – già vincitore del Masters 1000 di Miami nella passata stagione – ha giocato un match praticamente perfetto al servizio e ha lasciato poche occasioni a Sinner nel terzo e decisivo set.

Ora Sinner tornerà in campo nel mese di marzo nel duplice impegno negli Stati Uniti, prima a Indian Wells e, poi, a Miami. Due Masters 1000 molto importanti e che saranno una ulteriore prova per l’altoatesino per testare il suo livello tennistico.

Il ko rimediato dall’azzurro a Doha, inoltre, potrebbe avere gravi ripercussioni anche in riferimento alla classifica ATP. Ecco per quale motivo.

Momento no per Jannik Sinner: ne risente anche la classifica ATP

Carlos Alcaraz, al contrario, ha iniziato al meglio il 2026, conquistando gli Australian Open e completando – ad appena 22 anni – il Career Grand Slam, vale a dire vincendo tutti e quattro gli slam in carriera. Il distacco tra lo spagnolo e Jannik Sinner, inoltre, sta aumentando nel ranking ATP.

Con l’uscita prematura a Doha, anche in caso di clamoroso doppio successo di Sinner nei due 1000 americani, Alcaraz è sicuro di rimanere al numero 1 del ranking ATP almeno fino al prossimo 12 aprile, in prossimità del Masters 1000 di Monte-Carlo.

Inoltre, il 6 aprile di quest’anno Alcaraz è già sicuro di raggiungere l’altoatesino per quanto concerne il numero di settimane in carriera al primo posto del ranking. Lo spagnolo appaierà Sinner a 66 settimane e, con molta probabilità, lo supererà in questa speciale classifica nelle settimane successive.

L’altoatesino al momento è al dodicesimo posto in questa speciale classifica appena menzionata, ma Alcaraz lo farà scivolare presto alla posizione numero 13. Al netto del ranking ATP, però, l’obiettivo dell’azzurro sarà quello di tornare presto ai suoi elevatissimi livelli di gioco in campo.