Corsa Champions: i calendari a confronto di Como, Juve e Roma

La 29esima giornata di Serie A ha dato ulteriori indicazioni su quella che sarà la corsa Champions: il Como occupa la 4a posizione, poi Juve e Roma. Ecco i calendari a confronto.
La 29esima giornata di Serie A ha dato ulteriori indicazioni su quella che sarà la corsa Champions (qui la classifica aggiornata): il Como occupa la 4a posizione proprio dopo la strepitosa vittoria in rimonta sulla Roma, segue poi la Juve che sabato sera ha battuto in trasferta l’Udinese. Dopo i bianconeri ecco la Roma, per una lotta serratissima. Ma chi è favorito per l’ultimo slot disponibile? Ecco i calendari a confronto.
Il calendario del Como
22 marzo ore 12.30: Como-Pisa
6 aprile ore 15.00: Udinese-Como
11/12 aprile: Como-Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)
25/26 aprile: Genoa-Como
2/3 maggio: Como-Napoli
9/10 maggio: Verona-Como
13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia
16/17 maggio: Como-Parma
23/24 maggio: Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
21 marzo ore 20.45: Juventus-Sassuolo
6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa
11/12 aprile: Atalanta-Juventus
18/19 aprile: Juventus-Bologna
25/26 aprile: Milan-Juventus
2/3 maggio: Juventus-Verona
9/10 maggio: Lecce-Juventus
16/17 maggio: Juventus-Fiorentina
23/24 maggio: Torino-Juventus
Il calendario della Roma
19 marzo ore 21.00: Roma-Bologna (Europa League)
22 marzo ore 18.00: Roma-Lecce
5 aprile ore 20.45: Inter-Roma
9 aprile: eventuale andata dei quarti di finale di Europa League
11/12 aprile: Roma-Pisa
16 aprile: eventuale ritorno dei quarti di finale di Europa League
18/19 aprile: Roma-Atalanta
25/26 aprile: Bologna-Roma
2/3 maggio: Roma-Fiorentina
9/10 maggio: Parma-Roma
16/17 maggio: Roma-Lazio
23/24 maggio: Verona-Roma
La classifica aggiornata: Milan, addio scudetto? Il Como sogna
Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions!
Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions: il Como batte la Roma e sogna, Napoli che resta incollato ai rossoneri. Ma come è cambiata la classifica?
La classifica di Serie A aggiornata
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18