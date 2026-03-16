Corsa Champions: i calendari a confronto di Como, Juve e Roma

La 29esima giornata di Serie A ha dato ulteriori indicazioni su quella che sarà la corsa Champions: il Como occupa la 4a posizione, poi Juve e Roma. Ecco i calendari a confronto.

La 29esima giornata di Serie A ha dato ulteriori indicazioni su quella che sarà la corsa Champions (qui la classifica aggiornata): il Como occupa la 4a posizione proprio dopo la strepitosa vittoria in rimonta sulla Roma, segue poi la Juve che sabato sera ha battuto in trasferta l’Udinese. Dopo i bianconeri ecco la Roma, per una lotta serratissima. Ma chi è favorito per l’ultimo slot disponibile? Ecco i calendari a confronto.

Il calendario del Como

22 marzo ore 12.30: Como-Pisa

6 aprile ore 15.00: Udinese-Como

11/12 aprile: Como-Inter

18/19: Sassuolo-Como

21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)

25/26 aprile: Genoa-Como

2/3 maggio: Como-Napoli

9/10 maggio: Verona-Como

13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia

16/17 maggio: Como-Parma

23/24 maggio: Cremonese-Como

Il calendario della Juventus

21 marzo ore 20.45: Juventus-Sassuolo

6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa

11/12 aprile: Atalanta-Juventus

18/19 aprile: Juventus-Bologna

25/26 aprile: Milan-Juventus

2/3 maggio: Juventus-Verona

9/10 maggio: Lecce-Juventus

16/17 maggio: Juventus-Fiorentina

23/24 maggio: Torino-Juventus

Il calendario della Roma

19 marzo ore 21.00: Roma-Bologna (Europa League)

22 marzo ore 18.00: Roma-Lecce

5 aprile ore 20.45: Inter-Roma

9 aprile: eventuale andata dei quarti di finale di Europa League

11/12 aprile: Roma-Pisa

16 aprile: eventuale ritorno dei quarti di finale di Europa League

18/19 aprile: Roma-Atalanta

25/26 aprile: Bologna-Roma

2/3 maggio: Roma-Fiorentina

9/10 maggio: Parma-Roma

16/17 maggio: Roma-Lazio

23/24 maggio: Verona-Roma

La classifica aggiornata: Milan, addio scudetto? Il Como sogna

Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions!

Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions: il Como batte la Roma e sogna, Napoli che resta incollato ai rossoneri. Ma come è cambiata la classifica?

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18