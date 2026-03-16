Cremonese, contestazione dopo lo 0-2: squadra e tecnico fischiati al 45′

E’ 0-2 allo Zini dopo i primi 45 minuti a favore della Fiorentina. Gigliati avanti con i gol di Parisi e Piccoli. Violenta contestazione dei tifosi della Cremonese a squadra e tecnico dopo la rete dello 0-2 e fino al fischio finale della prima frazione.

La Cremonese è stata vittima di una violenta contestazione da parte dei propri tifosi nella seconda parte della prima frazione contro la Fiorentina. La squadra di Nicola è stata fischiata e insultata dai propri tifosi da dopo la rete dello 0-2 di Piccoli. I padroni di casa avevano iniziato bene la gara sfiorando subito il gol con Bonazzoli. La crescita della Fiorentina e i due gol in pochi minuti hanno però cambiato l’umore dello stadio che ha pesantemente contestato squadra e allenatore. Fiorentina che ha sbloccato la gara con la rete di Parisi, anche grazie alla deviazione di Mussolini che ha sorpreso Audero e che ha raddoppiato con il tiro incrociato di Piccoli su perfetto assist di Gosens.

Cremonese fischiata e insultata all’intervallo

Pesante contestazione per la Cremonese dopo i primi 45 minuti e per la seconda metà della prima frazione. Contestazione iniziata dopo il gol dello 0-2 per la Fiorentina firmato da Roberto Piccoli. Dagli spalti, la squadra è stata inviata a: “Tirare fuori i coglioni”. Al termine del primo tempo poi violenti fischi a squadra e allenatore. Quella di oggi è la 16esima volta in cui la squadra di Davide Nicola passa in svantaggio in questa Serie A. La Cremonese ha recuperato solo a Como. Poi tutte le altre volte se è andata sotto ha sempre perso. In avvio di ripresa Dodo ha trovato la rete dello 0-3. Dagli spalti numerosi tifosi hanno iniziato immediatamente a lasciare lo stadio.

Rocchi presente allo Zini

A seguire la gara tra Cremonese e Fiorentina, presente anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Primo tempo senza particolari episodi con l’arbitro Di Bello bravo a gestire il match. Solo uno il giallo estratto, per Bondo. Fallo su Fagioli.