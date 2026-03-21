Corsa Champions: i calendari a confronto di Como, Juve e Roma

La 30a giornata è iniziata ieri, e oggi continuerà la corsa Champions League: in caso Milan e Juventus, ecco il calendario delle pretendenti.
Ieri è partita la 30a giornata di Serie A e continuerà oggi con diverse gare importanti, soprattutto per la zona Champions. La Juventus se la vedrà contro il Sassuolo a Torino. In attesa delle sfide di Como e Roma, ecco i calendari delle pretendenti a confronto.
Il calendario del Como
22 marzo ore 12.30: Como-Pisa
6 aprile ore 15.00: Udinese-Como
11/12 aprile: Como-Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)
25/26 aprile: Genoa-Como
2/3 maggio: Como-Napoli
9/10 maggio: Verona-Como
13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia
16/17 maggio: Como-Parma
23/24 maggio: Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
21 marzo ore 20.45: Juventus-Sassuolo
6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa
11/12 aprile: Atalanta-Juventus
18/19 aprile: Juventus-Bologna
25/26 aprile: Milan-Juventus
2/3 maggio: Juventus-Verona
9/10 maggio: Lecce-Juventus
16/17 maggio: Juventus-Fiorentina
23/24 maggio: Torino-Juventus
Il calendario della Roma
22 marzo ore 18.00: Roma-Lecce
5 aprile ore 20.45: Inter-Roma
9 aprile: eventuale andata dei quarti di finale di Europa League
11/12 aprile: Roma-Pisa
16 aprile: eventuale ritorno dei quarti di finale di Europa League
18/19 aprile: Roma-Atalanta
25/26 aprile: Bologna-Roma
2/3 maggio: Roma-Fiorentina
9/10 maggio: Parma-Roma
16/17 maggio: Roma-Lazio
23/24 maggio: Verona-Roma