Corsa Champions: i calendari a confronto di Como, Juve e Roma

La 30a giornata è iniziata ieri, e oggi continuerà la corsa Champions League: in caso Milan e Juventus, ecco il calendario delle pretendenti.

Ieri è partita la 30a giornata di Serie A e continuerà oggi con diverse gare importanti, soprattutto per la zona Champions. La Juventus se la vedrà contro il Sassuolo a Torino. In attesa delle sfide di Como e Roma, ecco i calendari delle pretendenti a confronto.

Il calendario del Como

22 marzo ore 12.30: Como-Pisa

6 aprile ore 15.00: Udinese-Como

11/12 aprile: Como-Inter

18/19: Sassuolo-Como

21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)

25/26 aprile: Genoa-Como

2/3 maggio: Como-Napoli

9/10 maggio: Verona-Como

13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia

16/17 maggio: Como-Parma

23/24 maggio: Cremonese-Como

Il calendario della Juventus

21 marzo ore 20.45: Juventus-Sassuolo

6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa

11/12 aprile: Atalanta-Juventus

18/19 aprile: Juventus-Bologna

25/26 aprile: Milan-Juventus

2/3 maggio: Juventus-Verona

9/10 maggio: Lecce-Juventus

16/17 maggio: Juventus-Fiorentina

23/24 maggio: Torino-Juventus

Il calendario della Roma

22 marzo ore 18.00: Roma-Lecce

5 aprile ore 20.45: Inter-Roma

9 aprile: eventuale andata dei quarti di finale di Europa League

11/12 aprile: Roma-Pisa

16 aprile: eventuale ritorno dei quarti di finale di Europa League

18/19 aprile: Roma-Atalanta

25/26 aprile: Bologna-Roma

2/3 maggio: Roma-Fiorentina

9/10 maggio: Parma-Roma

16/17 maggio: Roma-Lazio

23/24 maggio: Verona-Roma