Home » Calcio » Serie A, le probabili formazioni delle gare di domenica

Serie A, le probabili formazioni delle gare di domenica

di

La Serie A scende in campo in questa penultima domenica di marzo. Andiamo a conoscere insieme le probabili formazioni di tutte le partite.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini, Vaz, Malen. All. Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

 

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

 

Change privacy settings
×