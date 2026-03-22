Serie A, le probabili formazioni delle gare di domenica

La Serie A scende in campo in questa penultima domenica di marzo. Andiamo a conoscere insieme le probabili formazioni di tutte le partite.
Le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini, Vaz, Malen. All. Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.