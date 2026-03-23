Corsa Champions: i calendari a confronto di Como, Juve e Roma

La 30a giornata ha dato nuove indicazioni su quella che sarà la corsa Champions League: il Como resta avanti a Juve e Roma, i calendari a confronto.

La 30a giornata ha dato nuove indicazioni su quella che sarà la corsa Champions League: il Como, con la splendida vittoria sul Pisa, resta avanti a Juve e Roma. I bianconeri hanno perso punti pesantissimi contro il Sassuolo, i giallorossi hanno battuto il Lecce e restano in scia. Ecco i calendari a confronto.

Il calendario del Como

6 aprile ore 15.00: Udinese-Como

11/12 aprile: Como-Inter

18/19: Sassuolo-Como

21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)

25/26 aprile: Genoa-Como

2/3 maggio: Como-Napoli

9/10 maggio: Verona-Como

13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia

16/17 maggio: Como-Parma

23/24 maggio: Cremonese-Como

Il calendario della Juventus

6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa

11/12 aprile: Atalanta-Juventus

18/19 aprile: Juventus-Bologna

25/26 aprile: Milan-Juventus

2/3 maggio: Juventus-Verona

9/10 maggio: Lecce-Juventus

16/17 maggio: Juventus-Fiorentina

23/24 maggio: Torino-Juventus

Il calendario della Roma

5 aprile ore 20.45: Inter-Roma

11/12 aprile: Roma-Pisa

18/19 aprile: Roma-Atalanta

25/26 aprile: Bologna-Roma

2/3 maggio: Roma-Fiorentina

9/10 maggio: Parma-Roma

16/17 maggio: Roma-Lazio

23/24 maggio: Verona-Roma

Roma-Lecce, Vaz regala un sogno a Gasp: Champions a 3 punti