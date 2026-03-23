Lotta scudetto, che show! I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli

La lotta scudetto è riaperta! Il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina dà nuove chances a Milan e Napoli: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.

La lotta scudetto è riaperta! Il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina (qui la cronaca della gara del Franchi) dà nuove chances a Milan e Napoli. Adesso i rossoneri sono a -6 dai nerazzurri, gli azzurri di Antonio Conte hanno invece un punto di ritardo sul Diavolo. Ma chi ha il cammino più complicato fino all’ultimo rush? Ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.

Il calendario dell’Inter

vs Roma (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

vs Torino (in trasferta)

vs Parma (in casa)

vs Lazio (in trasferta)

vs Verona (in casa)

vs Bologna (in trasferta)

Il calendario del Milan

vs Napoli (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

vs Verona (in trasferta)

vs Juventus (in casa)

vs Sassuolo (in trasferta)

vs Atalanta (in casa)

vs Genoa (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

Il calendario del Napoli

vs Milan (in casa)

vs Parma (in trasferta)

vs Lazio (in casa)

vs Cremonese (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Bologna (in casa)

vs Pisa (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

L’Inter frena ancora: contro la Fiorentina 1-1