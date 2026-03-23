Serie A, la classifica aggiornata: la corsa scudetto è riaperta?

La 30a giornata di Serie A ha forse riaperto uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava ormai indirizzato. Ecco la classifica aggiornata del campionato.
La 30a giornata di Serie A ha forse riaperto uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava ormai indirizzato. L’Inter frena a Firenze (qui la cronaca della gara) e adesso Milan e Napoli sono rispettivamente a -6 e -7. Che lotta anche per la zona Champions e per la zona retrocessione: ecco la classifica aggiornata del campionato.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
L’Inter frena ancora: contro la Fiorentina 1-1
L’Inter rallenta ancora nella corsa Scudetto fermandosi sull’1-1 contro la Fiorentina al Franchi: botta e risposta tra Esposito e Ndour, decisivo De Gea nel finale. I viola guadagnano un punto pesante nella lotta salvezza, nerazzurri ancora senza vittorie.
L’Inter non trova l’allungo decisivo verso lo Scudetto e si ferma sull’1-1 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella sfida valida per la trentesima giornata di Serie A.
Il racconto della gara
I nerazzurri partono fortissimo e sbloccano il match dopo nemmeno 40 secondi: Francesco Pio Esposito finalizza di testa un grande traversone di Barella, sorprendendo la difesa viola. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e porta al pareggio firmato da Ndour, abile a ribadire in rete da due passi dopo la respinta corta di Sommer sulla conclusione di Gudmundsson.
La partita resta equilibrata e combattuta per tutti i novanta minuti, con occasioni da entrambe le parti. Nel finale arriva il brivido più grande: Esposito riceve palla, aggira la marcatura di Ranieri e calcia a botta sicura, ma trova una straordinaria risposta di De Gea che salva il risultato. È l’ultima emozione di una gara intensa che si chiude sull’1-1.
Inter, segnali negativi
Per l’Inter si tratta della terza partita consecutiva senza vittorie, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e il pareggio casalingo con l’Atalanta. Un rallentamento che incide sulla corsa al titolo: la squadra mantiene il primo posto, ma vede ridursi il vantaggio a +6 sui rossoneri e a +7 sul Napoli.
Dall’altra parte, la Fiorentina conquista un punto prezioso in chiave salvezza. I viola rispondono al successo della Cremonese e sfruttano la sconfitta del Lecce, portandosi a +2 sulla zona rossa. Un margine ancora sottile, ma importante per il morale e per la lotta nelle ultime giornate di campionato.