Serie A, la classifica aggiornata: la corsa scudetto è riaperta?

La 30a giornata di Serie A ha forse riaperto uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava ormai indirizzato. Ecco la classifica aggiornata del campionato.

La 30a giornata di Serie A ha forse riaperto uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava ormai indirizzato. L’Inter frena a Firenze (qui la cronaca della gara) e adesso Milan e Napoli sono rispettivamente a -6 e -7. Che lotta anche per la zona Champions e per la zona retrocessione: ecco la classifica aggiornata del campionato.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

L’Inter frena ancora: contro la Fiorentina 1-1