LIVE Playoff Mondiale 2026 – L’Italia è arrivata a Bergamo

La missione playoff Mondiale 2026, per l’Italia, è ufficialmente iniziata! Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla sfida di domani contro l’Irlanda del Nord.

La missione playoff Mondiale 2026, per l’Italia, è ufficialmente iniziata! Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla sfida di domani contro l’Irlanda del Nord.

LIVE – Missione Mondiale, l’Italia è arrivata a Bergamo

13.29 – La Nazionale italiana è arrivata a Bergamo. Qualche minuto fa, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono atterrati all’aeroporto dove domani affronteranno l’Irlanda del Nord. Il CT dell’Italia si è anche fermato per qualche autografo.

13.10 – Queste intanto le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (o Buongiorno), Calafiori; Politano (o Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

12.30 – I convocati di Gattuso:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).