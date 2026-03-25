LIVE Playoff Mondiale: buone sensazioni per Bastoni. Le probabili scelte di Gattuso

Giornata di vigilia per l’Italia, che sfiderà domani sera l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff per volare ai Mondiali.

Sono buone le sensazioni rispetto alla condizione di Alessandro Bastoni, alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff Mondiale. Il difensore dell’Inter ha iniziato a lavorare col gruppo, anche con la palla, partecipando all’undici contro zero insieme agli altri compagni.

I dubbi di formazione

Il CT azzurro sembra avere le idee chiare per nove undicesimi, ma restano aperti due ballottaggi legati alle condizioni fisiche di alcuni pilastri: il recupero di Bastoni procede spedito, con il centrale dell’Inter che punta a una maglia da titolare nel cuore della difesa a tre, ma Buongiorno è in preallarme e pronto in caso di forfait. A destra Politano sta smaltendo un leggero affaticamento.

Se non dovesse farcela dal primo minuto, è pronto il giovane Palestra, che scalpita per un’occasione da protagonista davanti al suo pubblico di Bergamo nonostante il prestito al Cagliari. In attacco, spazio alla forza fisica di Kean e al senso del gol di Retegui. A centrocampo, gli inamovibili Tonali e Barella affiancati da Locatelli. Tra i pali, riflettori puntati su Gigio Donnarumma: il capitano taglierà il traguardo delle 80 presenze, diventando il più giovane calciatore italiano di sempre a raggiungere questo primato.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (o Buongiorno), Calafiori; Politano (o Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

La conferenza stampa

Stanotte ha dormito? Le ultime esperienze sono da ricordare o da dimenticare

“Domani bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E’ da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l’annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello”.

Lippi ha detto che gli somigli…

“L’ho letto e mi sono emozionato, le sue parole mi hanno emozionato e lo ringrazio”.

Come stanno Bastoni e Politano?

“Mancini, Politano, Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione. Ieri Bastoni ha fatto 30/35% con la squadra, poi lo proviamo stare. Gli unici d

Provati gli eventuali rigori? Chi è il rigorista di questa Nazionale?

“Retegui è il rigorista. Ieri li abbiamo provato, tutta la squadra ha calciato tre rigori a testa. Ci siamo portati avanti, sappiamo che c’è la possibilità e l’abbiamo provata”.