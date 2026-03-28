Operazione Nostalgia – Live verso il primo raduno indoor

Si avvicina il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia. Tante le stelle presenti al Palazzetto dello sport di Roma. Totti, Nesta, Di Natale, Zanetti pronti a sfidarsi e a dare spettacolo. Non perderti le emozioni sul canale 60 DTT e sulla nostra app!
Live questa sera su Sportitalia il primo raduno indoor di Operazione Nostalgia direttamente dal Palazzetto dello sport di Roma. Tanti i contributi arrivati in giornata direttamente dall’area esterna al Palazzetto dove è situato lo spazio dedicato ai tifosi.
Il fan village
Ecco le immagini del fan village situato all’esterno del Palazzetto dello sport:
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Le parole di Diego Fuser
Diego Fuser, ex bandiera biancoceleste, si è soffermato sulla contestazione della tifoseria nei confronti della società, ampliando il discorso sul legame tra tifosi e calciatori. Ecco le sue parole: “𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐢ù 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 è 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨.”
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Le parole del “Profeta” Hernanes
In vista della finale tra Bosnia e Italia, questi sono i pronostici del Profeta Hernanes: “Contro la Bosnia finisce 1-0, gol di Pio Esposito“.
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Le parole di “Ciccio” Caputo
Alcune delle considerazioni dell’ex attaccante Francesco Caputo in merito alla Nazionale che si prepara per la finale contro la Bosnia: “Pio Esposito? Potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto“.
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Le parole di Simic
Al fan village del raduno di Operazione Nostalgia abbiamo intercettato Dario Simici, ex Milan e Croazia: “Modric? Sta facendo la differenza nel Milan“.
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Le parole di Karagounis
Così l’ex Inter Karagounis: “Bastoni? Spero che possa rimanere“.
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