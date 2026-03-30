LIVE Verso Bosnia-Italia: il programma della vigilia

Tutto pronto per la sfida tra la Bosnia Erzegovina e l’Italia: ci giochiamo un posto al prossimo Mondiale. Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla gara di domani.

Ci siamo, manca soltanto l’ultimo passo. Ormai è tutto pronto per la sfida tra la Bosnia Erzegovina e l’Italia: ci giochiamo un posto al prossimo Mondiale. Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla gara di domani.

LIVE Domani l’Italia si gioca un posto al Mondiale: il programma

8.52 Le parole di Dimarco dopo le polemiche post Irlanda del Nord: “Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell’arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c’erano anche amici, famigliari e bambini”.

8.50 La nazionale di Gattuso non avrà la possibilità di allenarsi sul prato di Zenica ma arriverà stasera e si limiterà ad un semplice walk around prima della conferenza stampa.

8.40 La scelta della UEFA per il direttore di gara del match è ricaduta su Clément Turpin, considerato uno dei migliori direttori di gara a livello internazionale e premiato appena tre mesi fa dall’Iffhs come numero uno nel suo ruolo. In Italia però la mente è andata immediatamente ad un precedente decisamene amaro per gli Azzurri che risale a 4 anni fa con Mancini in panchina, al di là del fatto che la nazionalità del fischietto sia di un Paese storicamente rivale dell’Italia nel calcio.

8.30 Nel pomeriggio è prevista la partenza dell’Italia per la Bosnia Erzegovina con arrivo in serata.

8.15 L’ultimo atto per staccare il pass Mondiale 2026 : domani l’ Italia sfiderà la Bosnia-Erzegovina . Altre tre gare in programma: la Turchia di Vincenzo Montella proverà a staccare il pass in casa del Kosovo . La Repubblica Ceca ospiterà la Danimarca , mentre la Polonia sarà impegnata sul campo della Svezia .

8.00 Questa mattina l’Italia svolgerà l’ultima seduta prima della finale playoff a Coverciano, prima di partire verso Zenica.