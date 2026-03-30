LIVE Verso Bosnia-Italia, le condizioni del campo preoccupano – VIDEO

Tutto pronto per la sfida tra la Bosnia Erzegovina e l’Italia: ci giochiamo un posto al prossimo Mondiale. Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla gara di domani.

Ci siamo, manca soltanto l’ultimo passo. Ormai è tutto pronto per la sfida tra la Bosnia Erzegovina e l’Italia: ci giochiamo un posto al prossimo Mondiale. Segui LIVE su Sportitalia l’avvicinamento alla gara di domani.

Campo disastrato, le immagini

Inviato sul posto il nostro Tancredi Palmeri ha raccolto le immagini che mostrano le condizioni del campo di Zenica, dove si giocherà Bosnia-Italia. Le attuali condizioni del campo preoccupano molto in vista del match. Immagini assurde:

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LIVE Domani l’Italia si gioca un posto al Mondiale: il programma

12.30 Sergej Barbarez, ct della Bosnia, alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma domani sera a Zenica. “Abbiamo avuto il tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine. Sicuramente la partita contro il Galles è stata piena di emozioni, abbiamo avuto molta carica ed è stato l’errore più grosso. Ora siamo più furbi e non facciamo lo stesso errore. Domani è un altro giorno, qualsiasi cosa accada domani bisogna vivercela lo stesso. Ci sono tante emozioni per l’Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante. Piano B? Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l’autobus da una parte. Sennò lo parcheggiamo dall’altra parte. Facciamo iniziare la partita, sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l’amore nasce da questi giocatori”.

12.00 Le dichiarazioni di Dzeko in conferenza: “Meno male che il focus si è spostato dall’altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale. Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto ‘di che parliamo’, non ci sono problemi. L’Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura”.

Le parole di Dimarco

8.52 Le parole di Dimarco dopo le polemiche post Irlanda del Nord: “Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell’arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c’erano anche amici, famigliari e bambini”.

8.50 La nazionale di Gattuso non avrà la possibilità di allenarsi sul prato di Zenica ma arriverà stasera e si limiterà ad un semplice walk around prima della conferenza stampa.

8.40 La scelta della UEFA per il direttore di gara del match è ricaduta su Clément Turpin, considerato uno dei migliori direttori di gara a livello internazionale e premiato appena tre mesi fa dall’Iffhs come numero uno nel suo ruolo. In Italia però la mente è andata immediatamente ad un precedente decisamene amaro per gli Azzurri che risale a 4 anni fa con Mancini in panchina, al di là del fatto che la nazionalità del fischietto sia di un Paese storicamente rivale dell’Italia nel calcio.

8.30 Nel pomeriggio è prevista la partenza dell’Italia per la Bosnia Erzegovina con arrivo in serata.

8.15 L’ultimo atto per staccare il pass Mondiale 2026 : domani l’ Italia sfiderà la Bosnia-Erzegovina . Altre tre gare in programma: la Turchia di Vincenzo Montella proverà a staccare il pass in casa del Kosovo . La Repubblica Ceca ospiterà la Danimarca , mentre la Polonia sarà impegnata sul campo della Svezia .

8.00 Questa mattina l’Italia svolgerà l’ultima seduta prima della finale playoff a Coverciano, prima di partire verso Zenica.