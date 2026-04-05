La lotta scudetto è riaperta! Stasera l’Inter sfida la Roma, domani spicca Napoli-Milan: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.
La lotta scudetto è riaperta! Stasera l’Inter sfida la Roma, domani spicca Napoli-Milan: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto. Adesso i rossoneri sono a -6 dai nerazzurri, gli azzurri di Antonio Conte hanno invece un punto di ritardo sul Diavolo. Ma chi ha il cammino più complicato fino all’ultimo rush? Ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.
Il calendario dell’Inter
vs Roma (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
vs Torino (in trasferta)
vs Parma (in casa)
vs Lazio (in trasferta)
vs Verona (in casa)
vs Bologna (in trasferta)
Il calendario del Milan
vs Napoli (in trasferta)
vs Udinese (in casa)
vs Verona (in trasferta)
vs Juventus (in casa)
vs Sassuolo (in trasferta)
vs Atalanta (in casa)
vs Genoa (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
Il calendario del Napoli
vs Milan (in casa)
vs Parma (in trasferta)
vs Lazio (in casa)
vs Cremonese (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Bologna (in casa)
vs Pisa (in trasferta)
vs Udinese (in casa)
Le probabili di Inter-Roma
Dopo il disastro Italia, con la Nazionale estromessa dal Mondiale a causa della sconfitta in Bosnia, questo fine settimana tornerà la Serie A con gare molto importanti sia per quanto riguarda la corsa scudetto, sia per la corsa Champions League. Questa sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.
Inter-Roma, le probabili formazioni
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
Inter, Chivu perde un difensore
Problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.
Dopo il disastro Italia, nel weekend tornerà la Serie A con diverse gare di cartello che potranno indirizzare la corsa scudetto. Nel frattempo emergono subito problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.
Inter, si ferma un difensore: la nota
Si ferma Yann Bisseck. Questo il comunicato ufficiale da parte del club, sulle condizioni del difensore nerazzurro: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Le sue condizioni verranno monitorate.