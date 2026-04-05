La lotta scudetto è riaperta! Stasera l’Inter sfida la Roma, domani spicca Napoli-Milan: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.

La lotta scudetto è riaperta! Stasera l’Inter sfida la Roma, domani spicca Napoli-Milan: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto. Adesso i rossoneri sono a -6 dai nerazzurri, gli azzurri di Antonio Conte hanno invece un punto di ritardo sul Diavolo. Ma chi ha il cammino più complicato fino all’ultimo rush? Ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.

Il calendario dell’Inter

vs Roma (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

vs Torino (in trasferta)

vs Parma (in casa)

vs Lazio (in trasferta)

vs Verona (in casa)

vs Bologna (in trasferta)

Il calendario del Milan

vs Napoli (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

vs Verona (in trasferta)

vs Juventus (in casa)

vs Sassuolo (in trasferta)

vs Atalanta (in casa)

vs Genoa (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

Il calendario del Napoli

vs Milan (in casa)

vs Parma (in trasferta)

vs Lazio (in casa)

vs Cremonese (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Bologna (in casa)

vs Pisa (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

Le probabili di Inter-Roma