Il Nord di Londra si accende, è il giorno di Arsenal-Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno di Champions League. Arteta e Simeone si giocano tanto, in una serata da dentro o fuori che emetterà il primo verdetto su chi potrà permettersi un biglietto direzione Budapest, Puskas Arena.

Si riparte dopo l’1-1 dell’andata, nella sfida tra rigori da una parte all’altra. Gyokeres a fine primo tempo, Julian Alvarez nella stessa porta ma nella ripresa. Qualche episodio ha fatto discutere i due tecnici, soprattutto il rigore negato dal VAR a Eze a 10′ dalla fine per un leggero step on foot non ritenuto punibile da Mekkelie dopo revisione.

Il Metropolitano di Madrid ha scatenato il supporto per i colchoneros durante il primo atto, si preannuncia un Emirates bollente per (ri)portare i Gunners in finale di Champions League dopo ben 20 anni. L’ultima volta risale al 2006, per altro l’unica mai disputata dall’Arsenal allenata allora da Arsene Wenger. Che dovette arrendersi solo all’ultimo per mano del Barcellona.

Per Griezmann e compagni, invece, sarebbe la quarta finale di Champions League. La prima nel 1974, poi nel 2014 e nel 2017 le due sconfitte contro il Real Madrid, di cui l’ultima nella storica cornice di San Siro.

In attesa del live, le probabili formazioni di Arsenal – Atletico Madrid

ARSENAL (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez.