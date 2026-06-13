Calciomercato Live, le notizie del 13 giugno: Cambiaso-Juve, tutt’altro che blindato

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 13 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

8.20 Tanti i nomi per il possibile post-Cambiaso. Difficile sia Udogie, pedina chiave per De Zerbi per il quale servirebbe un’offerta top. Difficile sia Grimaldo, vorrebbe tornare in Liga. Nessun riscontro al momento su Ruggeri. Emerson Palmieri è stato accostato perché fedelissimo di Spalletti. Un profilo che piace è Nuno Tavares, per ora però nessuna trattativa. La scorsa estate la Lazio ha rifiutato offerte dall’Arabia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

8.00 Cambiaso-Juventus, il terzino non è blindato. Tutt’altro. Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, il calciatore potrebbe cambiare aria. Un’idea sarebbe la possibilità di uno scambio con Frattesi dell’Inter, che piace a Spalletti, se i nerazzurri non arrivassero a Palestra.