Jannik Sinner ne approfitta: stavolta tocca a lui, che occasione

Per Jannik Sinner l’occasione è davvero ghiotta: il tennista altoatesino può approfittarne: è la sua chance

Il Masters 1000 di Miami ha lasciato un Jannik Sinner davvero tirato a lucido. La grande amarezza per la finale persa contro Medvedev è ancora forte e tangibile, ma il tennista altoatesino ha mostrato tutto il suo talento in Florida.

E’ entrato nella top 10 del Ranking ATP, all’ottavo posto e sembra ormai pronto anche per vincere un Grande Slam. A Miami è stato quasi perfetto; come se non bastasse, si è anche preso la rivincita su Carlos Alcaraz, battuto in rimonta nella semifinale del torneo. Lo spagnolo, peraltro, l’aveva eliminato ad Indian Wells, sempre nel penultimo atto del torneo. Sinner è certamente il miglior tennista italiano al momento e può sicuramente essere inserito tra i grandi del tennis, con un futuro assicurato nelle prossime stagioni.

Terminati i due Masters, sarà ora per Sinner di mettersi in gioco in Europa, nei tornei sulla terra rossa a partire da quello di Montecarlo.

Jannik Sinner a Montecarlo: cosa accade al tennista italiano

E proprio per quanto riguarda il Masters 1000 di Montecarlo arriva una grande sorpresa per Sinner. L’altoatesino sarebbe stato testa di serie numero nove nel torneo, considerato come per il tabellone viene presa in considerazione la classifica della settimana precedente, quindi quella non aggiornata con l’ottava posizione nel ranking di Sinner.

La situazione, però, nelle ultime ore è cambiata. Nel Principato, infatti, non ci saranno tutti i big, con i forfait recenti che hanno cambiato la situazione. In primis quello di Rafa Nadal, che sembrava pronto a tornare in campo dopo l’infortunio agli Australian Open ma evidentemente ha bisogno di recuperare ancora.

Il tennista di Manacor numero 14 al mondo, però, non è l’unica defezione; a Montecarlo, infatti, non vedremo nemmeno Carlos Alcaraz, scivolato in seconda posizione dopo Miami, e tantomeno Felix Auger-Aliassime, settimo nel ranking. Ecco perché Sinner scalerà due posizioni nette teste di serie del torneo e vi prenderà parte da numero sette.

Ma quali vantaggi ci saranno per Sinner essendo testa di serie numero 7? Il torneo di Montecarlo ha un tabellone con 56 atleti ed otto giorni di gare; ebbene, le prime otto teste di serie hanno un “bye” al primo turno.

Di fatto, l’altoatesino prenderà parte al torneo dai 16esimi di finale ed il suo debutto potrebbe avvenire addirittura mercoledì 12 aprile, una data che permetterà a Sinner di allenarsi sulla terra rossa e smaltire il jet lag di ritorno da Miami. Ed anche agli ottavi di finale l’accoppiamento può essere favorevole, considerato come dal numero 5 al numero 8 sfideranno quelli dal numero 9 a quello 12. E’ facile immaginare, quindi, come l’avversario possa essere uno tra Khachanov, Norrie, Hurkacz o Tiafoe.