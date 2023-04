Formula 1, altra rivoluzione: Domenicali cambia ancora. Il presidente del Circus mondiale avrebbe in mente importanti cambiamenti in vista del 2024

Il mondo della Formula 1 è in continua evoluzione, probabilmente anche troppo. Il Circus delle quattro ruote è quello che nel corso del tempo è andato incontro ai cambiamenti più frequenti, a novità regolamentari che hanno costretto i team a fare i salti mortali per adeguarvisi. Dai cambiamenti di natura più strettamente tecnica alla rivoluzione del calendario, la Formula 1 ha subito e continua a subire stravolgimenti radicali che hanno rischiato di minarne la credibilità.

Basti pensare, in merito per esempio al calendario delle gare, che fino a non molti anni fa il numero del Gran Premi in programma non superava i 17/18. Oggi per arrivare in fondo alla stagione se ne corrono 24, secondo molti osservatori un autentico sproposito. Ma il grande capo del Circus, il presidente Stefano Domenicali, non sembra lasciarsi condizionare dalle critiche che continuano a giungere da ogni dove, tutt’altro.

L’ex team principal della Ferrari procede dritto per la sua strada, convinto com’è che la Formula 1 per mantenere intatto il suo appeal abbia bisogno di continue novità a tutti i livelli e di soluzioni intriganti e originali. Anche per ciò che riguarda il calendario che infatti in vista della prossima stagione potrebbe prevedere delle nuove opzioni.

Formula 1, via all’ennesima rivoluzione: Domenicali cambia un’altra volta

La più importante, secondo le intenzioni di Domenicali, riguarderebbe l’inizio del Mondiale 2024. Diversamente da quanto accaduto nelle ultime stagioni in cui le prime due gare in programma si sono corse in Bahrain e in Arabia Saudita, l’anno prossimo il secondo GP stagionale verrebbe disputato in Australia. E immediatamente dopo il Circus si sposterebbe direttamente nel Sud Est asiatico per disputare altre due gare.

La prima delle quali si correrebbe in Cina, nuovamente presente sul calendario dopo le ultime cancellazioni legate alle misure restrittive anti Covid. Mentre la seconda, contrariamente alla tradizione, in Giappone, e dunque come quarto appuntamento del mondiale dal 29 al 31 marzo 2024. La tappa sul circuito di Suzuka in genere ha sempre coinciso con il termine della stagione, con il suo epilogo.

Per svariate ragioni invece Domenicali vorrebbe anticipare la gara in terra nipponica nei primi mesi del Mondiale di Formula 1, per distribuire meglio nell’arco della stagione le cosiddette trasferte difficili. Tra i vari team non sono ancora arrivati giudizi in merito alla proposta di Domenicali, ma da questo punto di vista ogni giudizio è ancora prematuro.