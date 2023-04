Bufera Marquez, annuncio esplosivo: “Addio alla Honda”

Marc Marquez lascerà la Honda, l’annuncio scuote il mondo della MotoGp con il campione spagnolo pronto a salire sul sellino di un’altra scuderia.

Marc Marquez, otto volte campione del mondo, cerca rilancio dimostrando di non essere a fine corsa e di avere nuove motivazioni in ballo. Un annuncio ora sta scuotendo un po’ gli appassionati, il fenomeno spagnolo ha un futuro tutto da scrivere.

Tornare a vincere il titolo e farlo anche dimostrando di essere ancora il numero uno della MotoGp. Marc Marquez non si arrende di certo e vuole dare ancora soddisfazioni ai tanti tifosi sparsi in giro per il mondo. Lo spagnolo è seguitissimo da tutti gli appassionati della MotoGp, considerando come per otto volte ha conquistato il titolo e lo ha fatto quasi sempre entusiasmando in pista.

In questa stagione, invece, ci sono diversi grattacapi, il feeling con la sua Honda sta lentamente scemando. Aveva chiesto un grosso lavoro sulla RC213V per tornare a lottare per il titolo, ma i risultati non sembrano essere così soddisfacenti. Per molti appassionati, il dominio di Marquez sembra essere finito ma è lo spagnolo che cambierà rotta: un annuncio va in questa direzione.

Marquez via dalla Honda, c’è l’annuncio

In queste prime gare del 2023 ci sono già alcune sensazioni confermate: i piloti della Honda stanno facendo una grande fatica rispetto agli avversari, e la loro velocità sembra essere frenata da una moto non in grado di competere con le avversarie. Marquez soffre e ora ci sono venti che lo portano decisamente lontano dalla Honda, annunciati direttamente da Wayne Rainey, tre volte campione con la Yamaha quando il campionato definiva la categoria come 500cc. L’ex bandiera del motociclismo ha fatto il punto della situazione: “Marquez ha decisamente bisogno di aria fresca, magari cambiando team perché vive una fase di stallo”.

L’addio di Marquez alla Honda non è improbabile: il suo contratto scade proprio a fine anno e non ci sono segnali di rinnovo. Rainey ha sottolineato cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro evidenziando come lo spagnolo intanto dovrà limitare gli errori in pista, ma ha bisogno di una moto che gli dia fiducia. L’ex campione ha aggiunto come Marquez sappia benissimo di cosa ha bisogno per guidare bene per prendersi meno rischi. Ha quindi concluso: “L’idea di cambiare team gli sta passando per la testa”.

Ai canali ufficiali del MotoGp, Rainey ha così lanciato una sorta di bomba: Marquez dopo dieci anni potrebbe lasciare la Honda e chissà che non possa raggiungere il fratello Alex in Ducati. A trent’anni e con un contratto in scadenza tutto sembra possibile.