Lo ha chiesto Allegri: è lui il colpaccio in difesa

La Juventus è pronta a fiondarsi sul gioiello: lo vuole Allegri, ecco il nome che fa sognare i tifosi bianconeri

In casa bianconera c’è la ferma volontà di provare a fare un vero e proprio miracolo, chiudendo la stagione col botto. La Juventus, infatti, ha tutta l’intenzione di giocarsela fino in fondo con il Siviglia nel doppio confronto valido per la semifinale di Europa League. L’idea di affrontare Bayer Leverkusen o Roma alla ‘Puskas Arena’ di Budapest il prossimo 31 maggio elettrizza non poco Massimiliano Allegri.

È stata un’annata particolare, se così la si può definire. Perchè dopo un avvio stentato e addirittura la penalizzazione di 15 punti giunta per il caso plusvalenze fittizie, la ‘Vecchia Signora’ ha saputo rimboccarsi le maniche come pochi scalando lentamente la classifica. A maggior ragione se, poi, quei 15 punti sono tornati indietro regalando il terzo posto in Serie A, in attesa del riesame del caso e dell’eventuale nuova pena. I discorsi di campo, però, stanno a zero.

Perchè l’attenzione è già tutta sulla prossima sessione estiva di calciomercato: è chiaro infatti come sia attesa una vera rivoluzione all’attuale rosa di Massimiliano Allegri. In attacco attenzione a Vlahovic che con la conferma del ‘Conte Max’, visto lo scarso feeling con il tecnico livornese, potrebbe anche finire per dire addio. A centrocampo il nodo è sempre uno e risponde al nome di Adrien Rabiot. L’ex PSG, in scadenza il 30 giugno, è uno dei pupilli imprescindibili per Allegri: il discorso legato al potenziale rinnovo, però, rimane nel dubbio più totale. Il vero colpaccio, già cerchiato in rosso dall’allenatore juventino, arriverà in difesa.

Garantisce Allegri: ecco il nuovo difensore della Juventus

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano iberico ‘Fichajes.net’, una delle priorità della dirigenza bianconera sarà quella di rimpolpare la difesa. Un reparto che ha fatto acqua da tutte le parti e che vede un pilastro come Bonucci, 36 anni, in scadenza tra un anno.

Il solo Bremer non può bastare ed è per questo motivo che la ‘Vecchia Signora’ starebbe pensando ad un nome già accostato in passato: si tratta dello spagnolo Pau Torres. Affrontato in Champions League nella scorsa edizione – il centrale segnò anche nello 0-3 dell’Allianz Stadium poco più di un anno fa – il classe 1997 sarebbe il profilo scelto in prima persona dallo stesso Allegri.

In scadenza nel 2024, lo spagnolo è chiamato dunque al salto di qualità in un top club europeo, dicendo addio al Villarreal dopo ben 9 anni – compresa la stagione in prestito al Malaga. Pau Torres è reduce da una grande stagione con il ‘Sottomarino giallo’ con cui ha collezionato 35 presenze complessive ed una rete all’attivo.